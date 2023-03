Chiquito Romero y la impactante revelación de cuando llegó a Boca: "Me dio odio"

El picante recuerdo de Chiquito Romero de cuando fue refuerzo de Boca, a finales de 2022, en medio de los problemas con Agustín Rossi. "Me dio odio", disparó el arquero.

Sergio "Chiquito" Romero protagonizó una impactante revelación de la época en la que llegó a Boca en el mercado de pases, a finales de 2022. El arquero de 36 años recordó que una situación puntual le dio "mucho odio" y "mucha bronca", en una etapa en la que el club de La Ribera estaba en el conflicto contractual con su colega Agustín Rossi.

El exportero de la Selección Argentina disparó munición gruesa contra el presidente de Racing, Víctor Blanco. El fuego cruzado en ese entonces con el mandamás de "La Academia" generó una distancia entre ambos que jamás había existido previamente. Es más: Blanco había dicho en varias oportunidades que el futbolista tenía "las puertas abiertas" para regresar a Avellaneda cuando quisiera, luego de haberse marchado del club en 2007 con apenas cuatro partidos oficiales. Sin embargo, algo se quebró entre ellos y parece no tener vuelta atrás.

Chiquito Romero volvió a apuntar contra Blanco, presidente de Racing: "Mucha bronca"

En la entrevista con Radio La Red (AM 910), el arquero se refirió a su frustrado retorno a "La Academia" y aclaró: "Todo el mundo sabe que soy hincha de Racing, nunca le hice un mal al club". Si bien sostuvo que la primera opción para regresar al país era el equipo que lo formó en sus divisiones inferiores, al mismo tiempo aseguró que desde Avellaneda jamás se comunicaron con él: "Me dio mucha bronca que no me llamaran, me dio odio lo que dijo Víctor Blanco en los medios".

La pelea entre Chiquito Romero y Víctor Blanco

En la conferencia de prensa de presentación en la entidad de La Ribera en agosto de 2022, el ex Manchester United pronunció una frase que hizo ruido en Avellaneda: "Hoy me debo a Boca, el equipo más importante de la Argentina". "Si Racing me hubiese llamado, hubiera aceptado”, añadió. Y amplió: "El llamado de Raicing nunca llegó, no sé a quién habrán llamado". Por último, especuló con que "ellos sabrán qué puertas ir a golpear".

Chiquito Romero, Víctor Blanco y el regreso a Racing que no fue.

Por su parte, el titular de "La Acadé" contradijo la versión del guardavalla y aseguró que "Racing hizo todo para que vuelva Romero, pero él se decidió por Boca". "Le abrimos las puertas para que se entrenara, le pusimos su nombre a una cancha (del predio Tita Mattiussi, de las inferiores)... Me duele verlo con la de Boca, Racing es un club muy grande", se sinceró.

Ante la pregunta de si se le cerraban las puertas a futuro, el dirigente de 77 años respondió: "No te digo para siempre, pero por lo menos por un tiempo largo, sí". Luego, le consultaron por la molestia de varios seguidores de su equipo por este traspaso en el mercado: "Por supuesto que tengo la misma sensación de enojo de los hinchas, las palabras de Romero fueron desafortunadas... No hacían falta".

Al mismo tiempo, Blanco admitió que pensó que Chiquito "iba a seguir en Europa". "No me gustaría mucho que salga a la cancha y juegue contra Racing. Me choca un poco verlo con otra camiseta, pero es un profesional y hay que aceptarlo", sentenció el directivo, resignado.