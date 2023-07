Cavani será jugador de Boca y se espera que el lunes pueda firmar su contrato

Tras varias idas y vueltas, el goleador uruguayo eligió al Xeneize a pesar de las millonarias ofertas de Arabia y Brasil. Riquelme sonríe pensando en la Libertadores.

El uruguayo Edinson Cavani jugará en Boca Juniors y, de no surgir inconveniente, el lunes próximo firmará su contrato por 18 meses con la institución. De esta manera, el club de la Ribera rompe el mercado de pases y suma una de las incorporaciones más importantes para la historia del fútbol argentino y, sin lugar a dudas, la más destacada de la gestión que preside Jorge Ameal, junto a Juan Román Riquelme, desde que asumió en diciembre de 2019.

El jugador uruguayo, quien no se entrenó este viernes con el Valencia, firmó la rescisión de su contrato con el club español por una suma cercana al millón y medio de dólares. De esta manera, quedó liberado y podrá viajar a la Argentina en las próximas horas para incorporarse al Xeneize. Tenía contrato con el equipo valenciano hasta diciembre de 2024 y en la única temporada que vistió sus colores -la actual- jugó 28 partidos y convirtió 7 goles.

"Edinson Cavani a Boca Juniors, ¡allá vamos! Acuerdo verbal completado con contrato hasta diciembre del 2024. Cavani aceptó las condiciones del acuerdo y deja Valencia en condición de libre, como reporté ayer", informó a través de sus redes sociales el periodista Fabrizio Romano, experto en el mercado de pases internacional, a última hora del día. Y concluyó: "Firma el contrato pronto".

El acuerdo conformó a ambas partes: el Valencia no quería contar con el delantero para la próxima temporada y el delantero "charrúa" quería cumplir su deseo de jugar en Boca, lo que además le permitirá estar cerca de su país y atender algunos asuntos familiares. Se espera que el próximo domingo arribe al país tras un previo paso por la ciudad de Salto, Uruguay, donde reside su familia para resolver algunas cuestiones personales. El lunes, después de la revisión médica correspondiente, firmaría su contrato y sería presentado.

Periodistas partidarios de Boca confirmaron, al mismo tiempo, que el delantero fue inscripto provisoriamente en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. La Conmebol les permite a los clubes que compiten realizar cinco modificaciones antes de la instancia de octavos de final, con tres nombres provisionales a ser regularizados hasta el 31 de julio. El Xeneize jugará la ida con Nacional de Uruguay el próximo miércoles 2 de agosto, a las 21 hs, en Montevideo; y la vuelta, una semana más tarde, en La Bombonera donde se daría el debut oficial del goleador.

"Boca es un equipo que me tira, que me gusta. Yo quiero ir como el Manteca Martínez a colgarme del tejido (alambrado). Es parte del fútbol y del campito que tenemos acá en Sudamérica", había expresado Cavani en una entrevista con ESPN, en mayo del 2019. Por eso, pese a haber recibido ofertas millonarias de Arabia Saudita y el fútbol brasileño, no dudó en optar por el club de la Ribera.

Cavani inició su carrera en Danubio de Montevideo y luego jugó en Palermo y Nápoli, en Italia; Paris Saint-Germain, en Francia; Manchester United, en Inglaterra; y finalmente el Valencia. Con la camiseta del seleccionado de Uruguay, el "Matador" jugó cuatro mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, se consagró campeón de la Copa América 2011.

En total, a niveles clubes, marcó 437 goles y dio 93 asistencias en 808 partidos jugados a lo largo de su carrera; mientras que en la selección charrúa convirtió 58 tantos en 136 encuentros. Consiguió 26 tìtulos y es el sèptimo màximo goleador en actividad del fútbol mundial.