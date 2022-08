Cavani no va a Boca y estallaron los memes en las redes

Edinson Cavani le confirmó a Juan Román Riquelme que no jugará en Boca y estallaron los memes en las redes sociales contra los hinchas que habían ido a esperar al uruguayo al aeropuerto.

Edinson Cavani finalmente no jugará en Boca, más allá de los rumores y los comentarios de las últimas semanas con relación al mercado de pases del fútbol argentino. El crack uruguayo agradeció la propuesta del club, pero le comunicó al vicepresidente Juan Román Riquelme que la intención de su familia es continuar en Europa de cara al Mundial de Qatar 2022.

Por lo tanto, estallaron los memes en las redes sociales para burlarse del "Xeneize" y, en especial, de aquellos hinchas que fueron a esperar al atacante charrúa de 35 años al aeropuerto de Ezeiza (Provincia de Buenos Aires). Más allá de la ilusión inicial de los fanáticos, a la institución de La Ribera le ocurrió algo similar a lo que le pasó a su archirrival River con otro uruguayo como Luis Suárez.

Cavani no viene a Boca y estallaron los memes en las redes sociales

Con imágenes, videos, gifs y recuerdos, fundamentalmente en Twitter se mofaron del "Xeneize" por el frustrado arribo del "Matador". Incluso, se hicieron virales algunos comentarios como que el futbolista "vino a Argentina a darles de comer a sus caballos", que "el deporte favorito de los uruguayos es pelotudear a Bover" y que se trató de un "humo nunca visto".

Cavani en Boca, la imagen que por ahora no se va a ver.

Cavani no viene a Boca: qué había dicho Ibarra

El DT fue consultado sobre esta situación y resultó lapidario tras la victoria por 2-1 contra Platense en "La Bombonera" por la Liga Profesional. Muy sincero, el ex lateral derecho formoseño de 48 años explicó: "No sé nada del futbolista, lo único que sé es el excelente delantero que es". El ídolo concluyó: "No puedo hablar de ningún futbolista que no esté, hablo de los que tengo a mi cargo".