Carlos Tevez sorprendió a todo Boca y se la pudrió a Riquelme: "No vemos"

El exdelantero de Boca, Carlos Tevez, fue muy crítico con la gestión de Juan Román Riquelme como presidente de la institución. El exatacante aseguró que "es muy difícil opinar cuando uno no se identifica con los que están a cargo".

Luego de expresar que a Boca le hace bien gente del club como Gago y de desearle suerte, Tevez remarcó: "Es muy difícil opinar de este lado, más cuando uno no se identifica con los que están a cargo. Yo estuve en Boca cuando esta gestión nos pegaba muy duro por no ganar o quedar eliminas de las copas". Por otro lado, aseguró: "Hoy del otro lado, no veo bien al club. Es muy fácil pegarle en este momento. No me gustaría que nadie se sienta ofendido, la verdad no es bueno estar de ese lado".

Otro de los que salió a cruzar a la dirigencia de Boca fue Rolando Schiavi, ex defensor multicampeón con el "Xeneize". El oriundo de Lincoln afirmó: "Espero que lo dejen trabajar tranquilo. Todos sabíamos lo que pasaba con los otros entrenadores (por Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra y Jorge Almirón). Un jugador u otro tenían que jugar. Ojalá le den la posibilidad de que él pueda dirigir a los jugadores, que pueda elegir los refuerzos. Es lo más importante para un técnico. Que un entrenador pueda elegir los refuerzos es fundamental".

Los jugadores que vuelven a Boca tras la Fecha FIFA

A diferencia de otras ocasiones, Boca solo cedió dos jugadores estas semanas para la disputa de la doble fecha de Eliminatorias, Luis Advíncula a Perú y Marcelo Saracchi a Uruguay. Ambos volvieron en buenas condiciones para ponerse a las órdenes de Fernando Gago, aunque el peruano tuvo una molestia que le impidió enfrentarse a “la Celeste”, que tan solo sumó un punto en estas fechas tras empatar con Ecuador este martes.

Así, el lateral peruano recién pudo jugar ayer contra Brasil, partido en el que llevó la cinta de capitán y sufrió la dolorosa derrota del conjunto incaico, que cayó por 4-0 en Brasilia. Por su parte, Marcelo Bielsa recién puso a Saracchi para los últimos cinco minutos del partido contra los ecuatorianos en lugar de Mathías Olivera con el inamovible 0-0 en el marcador.