Boca y la emotiva despedida de Darío Benedetto a Carlos Izquierdoz: "Sos un ejemplo"

Darío Benedetto despidió con un mensaje muy emotivo a Carlos Izquierdoz, que se marcha a España. "Sos un ejemplo para todos", publicó el delantero de Boca.

Boca se quedó sin su capitán Carlos Izquierdoz de manera intempestiva y algunos de los principales referentes que se quedaron en el plantel despidieron afectuosamente al excapitán. Entre ellos se encuentra nada menos que Darío Benedetto.

"El Pipa" compartió el plantel con "El Cali" durante dos temporadas y media en el club de La Ribera desde 2018, lapso en el que ambos supieron formar una amistad en el día a día. Ya con el defensor instalado en España, el delantero aprovechó para saludarlo con cariño. Uno de los clubes grandes del fútbol argentino no pasa por su mejor momento luego de la eliminación en la Copa Libertadores y de haber echado a Sebastián Battaglia como entrenador.

La emotiva despedida de Boca de Benedetto a Izquierdoz: "Un ejemplo para todos"

Después de la confirmación oficial de la partida del ex Lanús para tener su primera experiencia en Europa, el atacante demostró que él quería que su colega continuara en el plantel profesional del "Xeneize". Con una foto de ambos abrazándose, el goleador escribió el mensaje en el sector inferior derecho de la historia en su cuenta oficial de Instagram (@pipabenedetto): "Amigo, te deseo lo mejor y éxitos. Varios años y cosas vividas al lado tuyo. Sos un ejemplo para todos @cali_izquierdoz24)".

La emotiva despedida de Benedetto a Izquierdoz en Instagram.

Por qué Izquierdoz se fue de Boca: la palabra de "Chicho" Serna

A pesar de que el defensor aún tenía un contrato vigente con la institución hasta el 31 de diciembre de este 2022, las diferencias con el Consejo de Fútbol hicieron que ambas partes acordaran que se marchara cinco meses antes de la culminación del vínculo. En el diálogo con TyC Sports, el colombiano, uno de los integrantes del Consejo, reveló: "Él nos lo ha pedido, por temas familiares".

Además, consultado acerca de si el equipo dirigido por Hugo Ibarra iba a perder una pieza clave para lo que resta del semestre, Serna añadió: "Lo evaluaremos con el tiempo". También opinó que "el tiempo termina poniendo las cosas en su lugar y dando la razón o no". Y recordó: "Yo también fui capitán de Boca y a mí no me renovaron. Me tocó irme y nunca pude volver, que era lo que más anhelaba".

Los números de Izquierdoz en Boca

A mediados de 2018, "El Xeneize" acordó con Santos Laguna de México el traspaso del zaguero a cambio de alrededor de seis millones de dólares. A partir de allí, el jugador disputó con esta camiseta 146 partidos oficiales con 7 goles, 1 asistencia y 5 campeonatos conseguidos.