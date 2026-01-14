Boca recibe a Millonarios, en el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo

Boca Juniors comienza su actividad en 2026 con un amistoso especial en La Bombonera. El Xeneize se enfrenta a Millonarios de Colombia este miércoles en un partido con tinte emotivo: se trata de la Copa Miguel Ángel Russo, que rinde homenaje al fallecido entrenador que dirigió a ambas instituciones y dejó una huella imborrable en sus historias.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Boca Juniors y Millonarios, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca y Millonarios?

El partido entre Boca y Millonarios se jugará el miércoles 14 de enero de 2026 a las 19 horas en La Bombonera. La transmisión del encuentro será exclusivamente a través de la plataforma Disney+. Este será el primer amistoso de Boca en el verano 2026.

El equipo de Claudio Úbeda llega a este compromiso en plena pretemporada. Boca atraviesa un período de recambio tras una temporada 2025 sin títulos pero donde consiguió volver a la Copa Libertadores, y este amistoso le servirá para seguir puliendo el funcionamiento colectivo antes del inicio oficial de la competencia.

A la espera de refuerzos, uno de los temas que marca la previa es la salida de Luis Advíncula, quien llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con Boca y se marchará a Alianza Lima de Perú. El lateral derecho ya no formará parte del plantel azul y oro, lo que obliga a Úbeda a replantear su defensa. Juan Barinaga aparece como el candidato natural para reemplazarlo en el lateral derecho, y el técnico aprovechará este amistoso para seguir probándolo en esa posición.

Millonarios, por su parte, también está en plena preparación para el inicio de la Liga BetPlay 2026. El conjunto colombiano sigue bajo la conducción de Hernán Torres, quien se mantuvo en el cargo pese a una temporada 2025 sin títulos. El Embajador realizó importantes incorporaciones pensando en revertir ese presente: Radamel Falcao García es el nombre más resonante, aunque también llegaron Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo y Rodrigo Ureña. Sin embargo, Falcao tiene una sanción pendiente del torneo 2025-I por atacar a los árbitros y no podrá jugar al menos los primeros cuatro partidos oficiales, por lo que su presencia en este amistoso es incierta.

El historial reciente entre ambos equipos es escaso, ya que no se cruzan habitualmente en competencias oficiales. Sin embargo, este amistoso tiene un ingrediente emocional que lo hace especial: Miguel Ángel Russo dirigió con éxito a Boca (conquistando la Copa Libertadores 2007, entre otros títulos) y también tuvo un importante paso por Millonarios. La Copa que lleva su nombre busca recordar su legado y su pasión por el fútbol.

Formaciones probables de Boca y Millonarios

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Kevin Zenón. DT: Claudio Úbeda.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Kevin Zenón. DT: Claudio Úbeda. Millonarios: Guillermo de Amores; Samuel Martín, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Darwin Quintero, Mateo García, Rodrigo Ureña, David Mackalister Silva; Leonardo Castro y Daniel Ruiz. DT: Hernán Torres.

Boca dispondría un esquema 4-3-3 bajo la conducción de Úbeda, quien decidió abandonar el tradicional 4-4-2 para buscar mayor movilidad ofensiva. El técnico probó este equipo en el último ensayo: Agustín Marchesín en el arco; Juan Barinaga como lateral derecho, Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa en el centro de la zaga, y Lautaro Blanco por la izquierda. En el medio, la experiencia de Ander Herrera y Leandro Paredes se combinaría con la dinámica de Milton Delgado. Arriba, Kevin Zenón jugaría por izquierda, Miguel Merentiel como único delantero de área y Exequiel Zeballos por derecha.

La duda que tiene Úbeda pasa por Carlos Palacios, quien sufrió un golpe que le impidió participar del último ensayo futbolístico. Si el chileno no llega en condiciones, Zenón mantendría su lugar en el once inicial. La mayor novedad táctica es el desplazamiento de Merentiel como referencia única de ataque, relegando a Milton Giménez al banco de suplentes, con dos extremos abiertos que buscarán generarle juego.

Millonarios de Colombia llegará con su plantel reforzado, aunque aún está en proceso de adaptación. Hernán Torres, el entrenador, dispondría un sistema 4-4-2 con Guillermo de Amores en el arco; Samuel Martín como lateral derecho, la dupla central formada por Andrés Llinás y Jorge Arias, y Sebastián Valencia por la izquierda. En el mediocampo, Carlos Darwin Quintero jugaría por derecha, Mateo García y Rodrigo Ureña conformarían el doble cinco, y David Mackalister Silva se ubicaría por izquierda. Arriba, Leonardo Castro sería el delantero titular junto a un compañero, aunque la ausencia de Falcao por su sanción pendiente obliga a Torres a buscar alternativas.

El Tigre no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes en el partido contra River Plate del 11 de enero, aunque presenció el encuentro desde la tribuna. Debido a que se trata de un amistoso de pretemporada, es probable que Torres rote y pruebe variantes tácticas durante los 90 minutos, aprovechando para darle minutos a todos los refuerzos que llegaron en este mercado de pases.

Boca vs. Millonarios: ficha técnica