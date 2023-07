Boca puede perder a una figura y sufre Riquelme antes de la Copa Libertadores

Boca puede perder a una figura del equipo y sufre Juan Román Riquelme, a una semana de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. Las negociaciones con un club grande de Brasil.

Boca puede perder a una de sus principales estrellas a una semana de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. En pleno mercado de pases, la principal preocupación de Juan Román Riquelme pasa por sostener el plantel dirigido por Jorge Almirón y, si es posible, reforzarlo de cara al choque con Nacional de Uruguay.

El interés concreto es de Palmeiras por el pase de Guillermo "Pol" Fernández. Uno de los clubes grandes de Brasil presiona por la transferencia del mediocampista de 31 años, quien además es el capitán del equipo que viene en remontada en la Liga Profesional. De acuerdo con la información de Martín Costa y Augusto César en ESPN F12, el interés del "Verdao" es serio y firme.

Boca podría vender a Pol Fernández a Palmeiras

Según lo publicado en F12, el volante está en carpeta de uno de los máximos candidatos a ganar la actual Libertadores. "Bueno, sólo ustedes critican últimamente a Pol Fernández", chicaneó el conductor Mariano Closs a sus colegas por los cuestionamientos para el futbolistas. Además, resaltaron que el conjunto paulista también busca a otros volantes del fútbol argentino como Santiago Hezze (Huracán) y Aníbal Moreno (Racing).

Pol Fernández, titular y capitán de Boca.

"Si esto llegase a ocurrir, yo ya te doy las posturas de Boca y de Almirón hoy: no hay manera, es casi intransferible te diría. No hay ninguna chance, por lo que significa Pol Fernández", profundizó Costa al respecto. Si bien todavía no se conocieron los números acerca de lo que podría desembolsar Palmeiras por el mediocampista, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt su valor de mercado es de 2,5 millones de dólares y tiene un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.

Para Almirón, Fernández es un indiscutido en el centro del campo al igual que Cristian Medina. Más allá de los cuestionamientos de muchos hinchas por su bajo nivel a inicios de 2023, "Pol" fue elegido casi siempre en la formación por los últimos entrenadores del conjunto de La Ribera: Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra y actualmente Almirón.

Los números de Pol Fernández en Boca