Boca presionó y cerró a otro refuerzo de la mano de Riquelme en 2025.

Boca Juniors cerró a otro refuerzo en el mercado de pases más agitado de la era de Juan Román Riquelme como dirigente. En esta oportunidad, el director técnico Fernando Gago suma un fichaje en una posición clave, en la que el plantel profesional necesita el recambio necesario para afrontar todas las competencias que se le aproximan en el 2025: las dos Copas de la Liga, la Copa Argentina y la Libertadores.

De acuerdo con la información del periodista deportivo César Luis Merlo, hay acuerdo con Huracán por el pase de Williams Alarcón, mediocampista central chileno de 24 años a cambio de 4 millones de dólares limpios, es decir alrededor de 5 millones brutos. Una vez superada la revisión médica correspondiente, firmará el contrato hasta el 31 de diciembre del 2029.

Cabe recordar que Alarcón llegó al club de Parque Patricios a mediados del 2023, cuando la dirigencia de la "Quema" desembolsó 1.2 millones de dólares por el 80% del pase a Unión La Calera. Antes, tuvo pasos por Colo Colo, club del que surgió, y luego un breve paso por Ibiza de España. En un principio, desde la cúpula de Huracán negaron cualquier tipo de interés por parte de Boca porque la relación entre ambos clubes no era la mejor. Sin embargo, finalmente hubo acuerdo y el volante se sumará al plantel comandado por Fernando Gago.

Williams Alarcón será refuerzo de Boca Juniors

Los números de Williams Alarcón en Huracán

Partidos: 54.

Goles: 5.

Asistencias: 7.

¿Quiénes son los refuerzos de Boca en 2025?

Carlos Palacios - Delantero, desde Colo Colo de Chile. Ayrton Costa - Defensor, desde Royal Antwerp de Bélgica. Ander Herrera - Mediocampista mixto, desde Athletic Bilbao de España. Rodrigo Battaglia - Defensor o mediocampista defensivo, desde Atlético Mineiro de Brasil. Alan Velasco - Mediocampista ofensivo, desde Dallas FC. de Estados Unidos. Williams Alarcón - Volante central, desde Huracán.

Las bajas de Boca en 2025

Guillermo 'Pol' Fernández (libre a Fortaleza de Brasil)

(libre a Fortaleza de Brasil) Nicolás Valentini (libre a Fiorentina)

(libre a Fiorentina) Gary Medel (libre).

(libre). Cristian Medina (a Estudiantes de La Plata)

Aaron Anselmino (Chelsea utilizó la opción de repesca)

Ander Herrera llegó a Argentina y lanzó una primicia sobre Paredes a Boca

Ander Herrera llegó a la Argentina para sumarse a Boca Juniors como refuerzo y lanzó una primicia con relación a Leandro Paredes, que también es buscado por Juan Román Riquelme y Fernando Gago en el primer mercado de pases del 2025. "Hablé con Paredes para que venga a Boca", reveló el mediocampista mixto español de 35 años con relación a su excompañero en PSG (París Saint-Germain) de Francia.

El emblema vasco de Athletic Bilbao definió al club de La Ribera como "gigante, especial y con una historia y pasión única", al tiempo que se refirió a La Bombonera: "He podido vivirla como hincha, pero como jugador me dijeron que es algo único, que se te pone la piel de gallina". Si bien fue abordado por muchos periodistas presentes en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el volante no quiso extenderse demasiado en su testimonio y siguió su camino hacia el auto para viajar rumbo a la revisión médica.