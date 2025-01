Boca Juniors sorprendió en el mercado de pases y cerró otro refuerzo pedido por Gago

Boca Juniors cerró un refuerzo sorpresivo en el mercado de pases y Fernando Gago tendrá el jugador que pidió.

Boca Juniors venía trabajando en silencio en el mercado de pases y sorprendió con otro refuerzo. Tras algunos días de hermetismo en la negociación, el Consejo de Fútbol acordó la llegada de Williams Alarcón de Huracán, el mediocampista que tuvo un buen desempeño durante el 2024 y fue pedido por Fernando Gago.

Según revelaron ESPN y TyC Sports este viernes, la dirigencia del "Xeneize" avanzó en las últimas horas y acordó con su par del "Globo" la compra del pase de Alarcón. Aunque por el momeno no trascendieron los montos de la operación, en la misma ingresa la deuda que Huracán tiene con Boca por Franco Cristaldo, cercana a 800.000 dólares.

Aunque las primeras charlas se habían dado a comienzos de año, luego de que seenfriára la llegada de Giuliano Galoppo, las diferencias se achicaron con el correr de los días y el versatil volante, de gran pegada, se pondrá la camiseta "Azul y Oro"- El jugador del seleccionado chileno se transformará en el tercer refuerzo, tras los arribos de Carlos Palacios y Ayron Costa.

Williams Alarcón se transformará en el tercer refuerzo de Boca Juniors.

Cabe recordar que Alarcón llegó al club de Parque Patricios a mediados del 2023, cuando la dirigencia de la "Quema" desembolsó 1.2 millones de dólares por el 80% del pase a Unión La Calera. Antes, tuvo pasos por Colo Colo, club del que surgió, y luego un breve paso por Ibiza de España.

Los números de Williams Alarcón en Huracán

Partidos: 54.

Goles: 5.

Asistencias: 7.

Un símbolo de Boca se despide del club y se marcha

Fernando Gago sufrió una baja en este mercado de pases: uno de los referentes del plantel de Boca dejará el club tras rescindir su contrato de común acuerdo con la dirigencia. Si bien fue una incorporación de lujo a mediados del 2024, su rendimiento no estuvo a la altura y adiós. Si bien el equipo ya cerró las incorporaciones de Carlos Palacios y Ayrton Costa en los últimos días, a la vez que sigue negociando por las llegadas de Rodrigo Battaglia, Alan Velasco y Ander Herrera, la salida de uno de los futbolistas más experimentados es un duro golpe pensando en los objetivos de cara al 2025: la Liga Profesional de Fútbol y la Copa Libertadores.

Gary Medel rescindió en Boca y jugará en la U Católica.

El jugador en cuestión es Gary Medel, quien esté lunes 6 de enero del 2025 firmó su desvinculación tras estar apenas seis meses en el 'Xeneize'. A pesar de tener un nivel regular en su segundo ciclo vistiendo la camiseta azul y oro, el defensor chileno de 37 años dejó de estar en la consideración del DT, por lo que buscará un cambio de aire en el tramo final de su carrera futbolística. Su partida, sin embargo, abre una posibilidad para facilitar el fichaje de un refuerzo de jerarquía: al liberar cupo de extranjero, facilita para la institución presidida por Juan Román Riquelme la compra del vasco Ander Herrera, con quien se llegó a un acuerdo contractual (aunque falta que el Athletic Bilbao acepte la oferta).

La llegada de Medel a Universidad Católica está en duda: "No es el mejor momento"

Tras su salida del 'Xeneize', todo parecía indicar que el 'Pitbull' ficharía con la Universidad Católica de Chile, equipo con el que comenzó su trayectoria y en el que tuvo su debut profesional en el año 2006. A pesar del interés de ambas partes para que se concrete su regreso, la secretaría técnica del club puso en duda la viabilidad de su llegada: "Estamos conversando, negociando. Por supuesto que como todo jugador y es válido, hay una petición económica de parte de él y hay una posibilidad económica que puede pagar el club", declaró José María Buljubasich, gerente deportivo de 'Los Cruzados'.

"El tema es que este no es el mejor momento económico del club por razones fáciles de ver. Primero, por errores que hemos cometido. No entrar a torneos internacionales, no entrar a la fase de grupos de Copa Libertadores es una diferencia grande, no contar con el estadio", explicó el exarquero con paso por Rosario Central y River Plate.