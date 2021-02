En Boca se respira un aire muy denso. Pese a que hace algunas semanas se consagró campeón de la Copa Diego Armando Maradona, el equipo de Miguel Ángel Russo vive una interna importante, que también tiene a Juan Román Riquelme (vicepresidente 2º) y el Consejo de Fútbol en el foco de la polémica. Hace unos días, se conoció que varios jugadores del plantel asistieron a una fiesta clandestina para celebrar el cumpleaños de Esteban Andrada. Y en las últimas horas, se filtró la charla que el arquero tuvo con el ídolo y vicepresidente 2º del club.

Durante el programa del último miércoles F12, emitido por ESPN, el periodista Augusto César dio un fuerte testimonio que sorprendió al propio conductor Mariano Closs. De acuerdo a lo que indicó, Andrada asistió al predio del club para retirar un pedido de camisetas que había realizado. Y en el camino, se encontró con algunos miembros del Consejo de Fútbol (lo integran Jorge El Patrón Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo El Chelo Delgado). En dicho espacio también toma decisiones Riquelme, que está abocado 100% en dicho sector.

"Al jugador se le pidió que sea más inteligente, que trate de no mostrarse en las redes y que se cuiden", aseguró César. Mariano Closs lo interrumpió y sostuvo: "Yo conozco cuál fue la respuesta de Andrada. En vez de advertir lo que le dijo Riquelme, le dijo otra cosa. Le dijo: 'No, pero el que subió la foto fue uno de la banda". El conductor dio a entender que el arquero le echó la culpa a uno de los miembros de 'El Show de Andy', que tocó durante su fiesta de cumpleaños.

"En lugar de decir 'sabés que tenés razón, Román. Me equivoqué, con todo lo que se está hablando de Boca'. El problema no es la foto, Andrada, el problema es que vos fuiste a una fiesta, con todo lo que eso implica", agregó Closs, consciente de que está prohibido juntarse con más de 15 personas y sin ningún tipo de distanciamiento social o utilización de barbijo.

Finalmente, el reportero Augusto César concluyó: "Después de esa charla amena, nadie lo citó. Le dijeron: 'Esteban (Andrada), te valoramos muchísimo, pero hay que ser y parecer. Justo, en estos días en los que se habla mucho de Boca, estaría bueno que estas cosas no aparezcan en los medios'. Es cierto que la filmación del video la hizo la banda. No fueron los jugadores, pero no podía haber tanta gente ahí y no deberían haber estado".