Boca: el posteo de Leandro Paredes que ilusiona a los hinchas

La publicación de Leandro Paredes que ilusiona a los hinchas de Boca con la posible vuelta del mediocampista de la Selección Argentina al club que lo vio nacer.

Leandro Paredes hizo un posteo en las redes sociales con el que llenó de ilusión a los hinchas de Boca con la posibilidad de la futura vuelta al club que lo formó en sus inferiores y en el que debutó en la Primera División, con apenas 16 años. El mediocampista de la Selección Argentina es hincha del "Xeneize" y ha declarado en varias ocasiones que le gustaría terminar su carrera en La Ribera.

Con pasado europeo en Chievo Verona, Roma, Empoli, Zenit y PSG, el futbolista actualmente se encuentra en Juventus de Italia, aunque probablemente en junio próximo cambie de equipo por la complicada actualidad deportiva e institucional que vive "La Vecchia Signora". Por lo tanto, los fans del conjunto dirigido por Hugo Ibarra ya sueñan con verlo de nuevo con esos colores.

El posteo de Paredes que ilusiona a todo Boca

En esta oportunidad, el volante central de 28 años replicó a través de su cuenta oficial de Instagram (@leoparedes20) la storie del usuario Francésco Celeste (@faficeleste), hincha del "Xeneize". Allí se observa al seguidor del club de espaldas, con la casaca alternativa amarilla número 5 que usó "Lea" en su momento, sentado sobre uno de los asientos de los quinchos cercanos a La Bombonera.

Abajo a la derecha de la foto, mencionó al perfil oficial del mediocampista y escribió: "Falta mucho loco?". Entonces, Leandro replicó esa historia y añadió, debajo, dos emojis de los corazones: uno azul y otro amarillo.

Paredes quiere retirarse en Boca: "Sería ilusionarme"

En el diálogo con los periodistas Esteban Edul y Diego Monroig en ESPN en septiembre de 2022, el futbolista fue consultado por su probable retorno al "Xeneize" a futuro. Luego de haber visitado el estadio de la entidad en diferentes ocasiones, el ex PSG de Francia aclaró: "No me pongo una edad para volver porque uno nunca sabe".

A su vez, "Lea" explicó que trata de "ir día a día". En ese sentido, afirmó que especular con la posibilidad de regresar "sería ilusionar a la gente". "Y también sería ilusionarme a mí, así que trato de ir con mucha tranquilidad", profundizó.

"¿Sabés internamente que en algún momento va a pasar?", insistió Monroig. En tanto, Paredes respondió: "Es lo que dije siempre, desde el día en el que me fui, que mis ganas eran las de retirarme en Boca, de jugar en Boca, de volver a usar esa camiseta que tantas alegrías me dio".

Las estadísticas de Paredes en Boca

Entre 2010 y 2013, el futbolista disputó apenas 31 partidos oficiales con 5 goles, 2 asistencias y 2 títulos hasta que fue vendido a Roma.