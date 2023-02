Astrólogo adelantó cómo Boca podrá ganar la Copa Libertadores 2023: "La última bala"

Un astrólogo predijo la única condición que necesita Boca para ganar la Copa Libertadores 2023. "Hay un solo camino", adelantó de cara al gran sueño que se le niega al "Xeneize" desde 2007.

Un astrólogo predijo qué necesita Boca para ganar la Copa Libertadores 2023, el gran sueño que se le niega al "Xeneize" desde 2007. El equipo dirigido por Hugo Ibarra no empezó bien el año: perdió la Supercopa Internacional frente a Racing en Abu Dhabi y apenas sumó cuatro puntos de los nueve posibles en la Liga Profesional del fútbol argentino.

Desde la cuenta de Twitter denominada Astrología Champagne (@futbolastral), un vidente hincha del club de La Ribera pronosticó que el vigente campeón de la Liga nacional necesita modificar algunas cuestiones de la actualidad. Entre ellas se encuentra nada menos que el entrenador, cuestionado por muchos fanáticos principalmente por el mal juego del equipo y por la demora en los cambios durante los partidos.

Un astrólogo vaticinó qué necesita Boca para ganar la Copa Libertadores 2023: "Hacer debutar a un DT"

A través de un hilo de tuits desde el perfil en el que tiene más de 9300 seguidores, el usuario llamado Federico indicó que "se vienen momentos críticos en el ciclo Ibarra, puntualmente con la lunar que empieza el 13/02: aires de fin de ciclo, pero sobre todo, la posibilidad seria de encaminar a Boca a la Libertadores 2023, sólo si se hacen las cosas bien. Hay un solo camino". "Estuve analizando las posibles fechas debuts para el sucesor de Ibarra, al corto plazo, y encontré sólo una que reúne muchas de las condiciones necesarias para que Boca tenga chances muy serias de ganar la Libertadores", anunció.

Luego de haber aportado varios detalles astrológicos para comparar la actualidad con los ciclos históricos más exitosos de la institución, el vidente recordó que "Boca es un club con esencia marcial y solar, ya que fue fundado con un Sol y Luna en Aries, y con un Marte en Escorpio (en domicilio), por lo cual las energías marciales y solares siempre estuvieron presentes también en los jugadores más relevantes del club". Incluso, fue más allá y hasta mencionó a los técnicos que necesita "El Xeneize" para reemplazar al "Negro" y comenzar a levantar: Gerardo "Tata" Martino, Gabriel Milito, Guillermo Barros Schelotto, Blas Giunta, Gabriel Heinze o Sebastián Beccacece.

Acerca de uno de los ayudantes de campo del exlateral derecho formoseño, el astrólogo aclaró que "Mariano Herrón no debe ser el sucesor de Ibarra, ya que el paso de Saturno durante los primeros grados de Piscis en 2023, va a estar afectando su Sol natal, aspecto que puede ser negativo en consagraciones, más en Boca, por ser un club solar". "La razón por la que se debe ir Ibarra es porque no sólo para la lunar donde se define la Copa Libertadores no se ven aspectos consagratorios sino que también, en instancias previas, hay aspectos muy tensos de Marte, por lo que con Ibarra, Boca no gana la Libertadores", profundizó.

El cambio de DT será fundamental para que Boca gane la Libertadores 2023.

"Créanme que esta es la última bala para esta Libertadores", ampliaron desde Astrología Champagne. "Boca no debe desaprovechar esta chance, sólo depende de hacer debutar a un nuevo DT contra Defensa y Justicia por la fecha 6 de la Liga", sentenció.