Así fueron los últimos minutos con vida de Paola, la hincha de Boca: "Sangre, tierra y vidrios"

Una amiga cercana a Paola, la hincha de Boca Juniors que falleció en el accidente del micro rumbo a Mendoza, contó cómo fue ese terrible momento sucedido horas antes del partido ante Quilmes.

Una amiga de Paola, la hincha de Boca Juniors que falleció en el accidente del micro, habló días después del trágico momento y detalló el minuto a minuto del momento ocurrido en Mendoza. Ambas viajaban junto a un gran grupo de fanáticos para presenciar el partido del "Xeneize" ante Quilmes por los cuartos de final de la Copa Argentina. Si bien los dirigidos por Hugo Ibarra ganaron y avanzaron de ronda, lo peor lo atravesó la simpatizante y su amiga Daiana.

Esta última hizo una extensa publicación en su cuenta de Twitter, en la que subió distintas fotos junto a la víctima fatal de este accidente. En el post contó cómo fue lo que pasaron y cómo se sintió ella después del lamentable hecho. La tragedia se dio en el Departamento de San Martín, frente al Autódromo Jorge Ángel Pena. El móvil reventó una de sus cubiertas, se cruzó de carril y terminó en el sentido contrario al camino.

"Pasaron más de dos días y todavía sigo repitiendo en mi mente todo el trayecto que hizo el micro desde que reventó esa cubierta hasta que volcó. El peor momento de mi vida. Fueron segundos, fue todo tan rápido pero realmente parecía que pasaba en cámara lenta. Un accidente que terminó con la vida de Paola, una persona hermosa en todos los sentidos. Cada vez que estábamos juntas la pasábamos de 12, era vernos y empezar a reírnos como 2 loquitas, no había forma de que no estemos felices juntas. Persona divina que conocí gracias a Boca", escribió Daiana en su Twitter.

Por otro lado, agregó: "Como dije, no paro de repetir el momento del accidente, pero tampoco dejo de pensar lo que pasaba 5 minutos atrás: llegamos a Mendoza, bajamos del micro para que hagan la requisa que no tardó más de 10 minutos y volvimos a subir para retomar con nuestro viaje. Todavía faltaba para que lleguemos al destino, así que seguimos viajando".

El momento del accidente

"Sacamos foto de las entradas (entre risas) y ahí se fue todo a la mierda... empezaron los gritos. Y el micro empezó a moverse para todos lados. 'Agárrense fuerte', escuchaba. Solo recuerdo que puse los pies en el plástico de adelante e hice fuerza para no caer contra el parabrisas. Tenía miedo. En ese momento ya sabíamos que el micro iba a volcar, sólo quedaba esperar a que es pasara. Era esperar lo inevitable. Cae el micro y en uno de los impactos caigo sentada y ya no recuerdo nada más hasta que estuve tirada en el medio de la ruta, llena de sangre, tierra y vidrios. No podía moverme del dolor, pero la buscaba a Pao y la vi, vi sus piernas".

Por último, Daiana sostuvo: "Me llevaron a una sala de trauma y en la tele decía 'Falleció una mujer'. Yo sabía que era ella, sólo éramos dos chicas en el micro y yo estaba viva, pero rogaba que se hayan equivocado. Sólo quedaba esperar a que me dieran la información. Pasaron horas hasta que supe algo y tuve la confirmación de que la persona que había fallecido era mi amiga. Se me partió el alma en mil pedazos. Hubo muchos heridos, ninguno de gravedad".

El desafortunado comentario de un periodista de TyC Sports tras la muerte de una hincha de Boca

Ariel Rodríguez, periodista de TyC Sports, soltó un comentario desafortunado al aire tras enterarse de la triste noticia del fallecimiento de una persona en la tragedia sufrida por hinchas de Boca Juniors viajando en un micro rumbo a Mendoza para el partido por Copa Argentina ante Quilmes. Si bien el conductor pidió respeto ante la situación, luego sorprendió con una polémica frase que poco tuvo que ver con lo que pasó.

"Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de noticias así que vamos a esperar. Vamos a estar allí en algunos minutos y cubriéndolo nosotros. Así que seamos cuidadosos y sobre todo por respeto a todos aquellos que estaban en viaje y a los familiares que nos están viendo en casa. Nosotros estamos cerrando desde aquí, nos vamos viviendo la previa de una jornada maravillosa", sostuvo el conductor sobre lo que sucedió en un día triste para el fútbol argentino.