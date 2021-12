Angelici disparó contra Riquelme por su gestión en Boca: "Cada uno conduce a su manera"

Daniel Angelici fue parte de un evento opositor a la gestión de Juan Román Riquelme en Boca y lanzó críticas al ídolo por la gestión que lleva a cabo. El picante testimonio del ex presidente del "Xeneize".

Daniel Angelici reapareció ante las cámaras en un evento en el que se inauguró un lugar para las reuniones de las agrupaciones opositoras a la actual dirigencia de Boca Juniors. Minutos después dialogó con TyC Sports acerca del presente del "Xeneize" en manos de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, y fue contundente con ellos. Además, habló sobre la posible candidatura de Carlos Tevez en 2023 y de la Maradona Cup ante Barcelona.

Tras finalizar su gestión en diciembre de 2019, Angelici dejó atrás años en los que el club, a pesar de ganar títulos, no pasó por sus mejores momentos. Los socios decidieron en las urnas y finalmente lo despojaron del puesto que posteriormente ocuparon los nuevos directivos. El expresidente macrista no se guardó nada y, a su vez, reveló detalles acerca de su relación con ellos y lo sucedido en el cambio de mando.

"Hay una grieta en Boca que nos hace daño a todos los boquenses. Quizás no estuvimos a la altura de los dirigentes, pero yo el día que ganó Ameal lo llamé y no me atendió. Son decisiones personales. Nunca nos convocó para debatir y ayudar, pero cada uno conduce a su manera. Respeto la voluntad del socio y tenemos que ser una oposición responsable", señaló el ex directivo del club de La Ribera en el ciclo Presión alta.

Juan Román Riquelme y Daniel Angelici están enemistados.

Por otro lado, se dirigió directamente a Juan Román Riquelme, a quien cuestionó: "Cuando vos jugás como Román, pasas a ser un excelente jugador. Pero eso no te habilita a estar al frente de un club y administrarlo. La experiencia aporta muchísimo". "Haber jugado bien al fútbol no te habilita a ser un buen dirigente. Él no va a decidir si sigue o no, lo van a decidir los socios", lanzó Angelici de manera polémica con respecto a lo que pueda suceder en el futuro en las próximas elecciones.

Carlos Tevez y la posible candidatura para el 2023 en Boca

En cuanto al "Apache", Angelici destacó que pica en punta para ser candidato a presidente de Boca Juniors en 2023. "Es algo que tiene que responder Carlos, que es amigo mío y hace mucho que hace lo que siente. Tiene que hacer lo que lo haga feliz. Si él quiere jugar un año más o ser directivo, estoy de acuerdo", señaló sobre el ex jugador del "Xeneize".

Su opinión sobre la Maradona Cup

Además de las críticas a la actual dirigencia, Angelici dejó en claro lo que piensa del trofeo que recibió Boca tras vencer al Barcelona por penales en un partido en homenaje a Diego Maradona, que tuvo lugar el pasado 14 de diciembre. "Para mí no sirve hacer algo por plata. Los homenajes se hacen en vida", sentenció.