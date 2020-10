Lamentables declaraciones del 'Apache'.

El ídolo del Club Atlético Boca Juniors, Carlos Tevez, confesó en una entrevista de Instagram el calvario y maltrato que le hizo sufrir a un famoso ex compañero. De forma risueña y distendida, el Apache minimizó sus declaraciones pese a que las mismas luego cobraron mayor importancia por el contenido de sus palabras.

Durante su etapa como futbolista de Manchester United, Tevez compartió equipo con Park Ji-Sung, una de las estrellas del fútbol coreano y mundial. Y fue a él a quien hostigó en reiteradas ocasiones. En un diálogo que protagonizó mediante Instagram live, Carlitos confesó cómo era el modus operandi con el que discriminaban al asiático junto a Patrice Evra.

La justificación de Tevez para explicar el maltrato hacia su ex compañero

"Claro, qué hacés... Un argentino, un coreano y un francés... ¿a quién vas a cagar? Al coreano. Lo cagás siempre al coreano. El coreano siempre perdía porque siempre se pasaba. Nosotros, uno y chau, cobraba el coreano, ¿entendés?", comenzó diciendo Tevez, para luego proceder a explicar (de forma confusa) el juego en el que Park Ji-Sung perdía y luego sufría como "prenda" estos golpes de parte del Apache.

"Un día, veníamos calientes, pierdo yo y el coreano me da. Y me dolió, me picó. ¿Ah, si? Me tocaba a mi, viste. Meto los dedos, el coreano se pasa, saco la carta: 'cuatro'. Listo, cobra el coreano. Agarro los zapatos, no te miento Mazi, agarro los zapatos y le doy. Viste que el coreano es blanco... más blanco se puso todavía. Y se veía que le caía un lagrimón. Nosotros nos moríamos de risa con Patrice", añadió Carlos Tevez, describiendo de forma distendida y repudiable el calvario que le hizo sufrir al asiático.

Park Ji-Sung intentó tomar revancha por los daños recibidos

Por otra parte, el ídolo xeneize aseguró que Park Ji-Sung intentó tomar revancha por los daños recibidos pero se encontró con la negativa del argentino: "Patrice me dice, 'yo nunca vi un coreano que se le caiga un diamante'. Una lágrima se le caía. Después el coreano quería jugar a cada rato para seguir pegando y yo le dije 'no, no juego más, no juego más'".

De este modo, Carlos Tevez reconoció haberle hecho sufrir diferentes momentos de hostigamiento hacia quien fue uno de los jugadores más relevantes del fútbol mundial. Actualmente, y desde el año 2014, Ji-Sung se encuentra retirado de la actividad profesional debido a las constantes lesiones que sufrió en la rodilla derecha.