Se conoció que el 'Xeneize' realizó un ofrecimiento por una estrella del fútbol argentino.

El mercado de pases en el fútbol argentino comenzó a moverse desde hace algunas semanas. La competencia oficial ya ha culminado y los clubes realizan movimientos para desprenderse e incorporar futbolistas a sus planteles. Entre ellos, Boca Juniors pretende continuar por la senda victoriosa y defender el título local obtenido en la última Copa Diego Maradona. Para ello, intentará fichar a un futbolista que se desempeña como lateral derecho: Fabricio Bustos, del Independiente de Avellaneda.

El deportista es del gusto de Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo, y llegaría para reforzar una zona en la que actualmente están Julio Buffarini y Leonardo Jara (ambos quedarán en libertad de acción a mediados de este año). Según TyC Sports, Boca ya realizó una oferta formal por Bustos y espera una respuesta por parte del "Rojo", que estiman (en un principio) sería negativa.

"Hace un par de días, hubo una comunicación entre los dirigentes de Boca e Independiente. Boca Juniors hizo a Independiente una oferta formal por el lateral derecho del 'Rojo'. Quiere a Fabricio Bustos, al jugador que está en conflicto con Independiente por un contrato que aún no se le ha reconocido. Boca pretende los servicios del jugador e hizo una oferta formal", aseguró Leandro "Tato" Aguilera, especialista de la actualidad "Xeneize" en el canal deportivo de televisión.

Si bien se desconocen los números ofrecidos por Boca y las pretensiones de Independiente, en TyC Sports aseguraron que el ofrecimiento ya se ha dado de manera oficial y el elenco azul y oro irá a fondo para sumar al futbolista que actualmente juega en el cuadro de Avellaneda: "No tengo los valores, no tengo el monto, pero sé que hicieron una oferta formal por Fabricio Bustos. Esperan la respuesta de Independiente".

El Pollo Vignolo fue apretado por un hincha de Boca en la calle

Al aire de Fútbol 90, el conductor Sebastián Vignolo reveló que fue increpado por un hincha del Club Atlético Boca Juniors en la vía pública. Más precisamente, en una estación de servicio, donde el "Pollo" se encontraba presto a inflar las ruedas de su automóvil. En ese momento, se topó con una persona que estaba antes que él para realizar la misma acción en los neumáticos. Y allí ocurrió lo impensado.

"El otro día, inflando las gomas, había un flaco adelante mío, que no largaba el cosito, que además hay que poner alcohol en gel ahí, le faltaba el pendorchito negro de la rueda, yo le dije que no se le iba a desinflar, no sirve para nada", comenzó relatando Vignolo. Acto seguido, procedió a revelar qué fue lo que le manifestó este hincha del "Xeneize" y cuáles fueron los motivos de su enojo con el programa que conduce en ESPN.

Sin filtros, el "Pollo" prosiguió y explicó que la molestia de este hincha de Boca se debió a una comparación entre el juego del club azul y oro y su eterno rival, River Plate: "Me señaló, 'dijiste algo el otro día que me dio una bronca, que casi rompo el televisor a patadas', y lo primero que le pregunté fue si era yo o Bulos. Cuando miré, en el coche tenía escudito de Boca, pensé que estaba al horno, porque dije lo de Gallardo".