El periodista quedó al descubierto.

El periodista Martín Liberman cuestionó el accionar de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol que comanda en Boca Juniors. Lo hizo al aire de su programa, Liberman en línea, donde también intentó disparar contra la dirigencia "xeneize" exponiendo sus supuestas inclinaciones políticas.

"La gente votó a Román, y Román es el responsable de que estos muchachos maltraten al mundo entero. Es raro que los medios digan 'Riquelme en Ezeiza'. 'Román salió a saludar', 'qué grande Román', y yo viendo el videíto. Sin barbijo. Lo extraordinario es que el Consejo de Fútbol se ha peleado con cuanta gente se ha puesto mediante", comenzó diciendo Liberman.

Por otra parte, y asegurando que los integrantes del Consejo de Fútbol (Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado) tienen el respaldo de los fanáticos del club, el periodista agregó: "La gente de Boca ama lo que votó, el respaldo al Consejo de Fútbol es abismal. El rey absoluto del club es Román, Boca no tiene presidente. Hacen y deshacen todas las áreas".

Luego, refiriéndose directamente al presidente de Boca, Liberman sentenció: "Ameal está metido totalmente en la política nacional. Ameal hace política, Boca está totalmente politizado. Es un club oficialista, es un club kirchnerista"

Para Liberman, los cinco clubes grandes de Argentina son kirchneristas

"Es un club oficialista, es un club kirchnerista. Esto no supone una crítica de mi parte porque antes era un club que estaba analizado para el lado del PRO o para el lado de Macri. Esto no supone una crítica de mi parte, lo único que yo pretendo es decir la verdad nada más. La política juega, la política está involucrada y Boca es un club apegado afín al kirchnerismo como lo es River con D'Onofrio, como lo es Racing con Víctor Blanco que es recontra kirchnerista. Es íntimo amigo de Máximo", expresó el conductor, quien hasta el momento no ha recibido respuestas por parte de los dirigentes a los que mencionó.

En tanto, y enfatizando en que esto no se trató de una crítica a ninguna institución del fútbol argentino, Liberman cerró: "Así como D'Onofrio es recontra kirchnerista también, Tinelli también es recontra kirchnerista también. Los cinco grandes de la argentina responden al kirchnerismo, esto no supone una crítica de mi parte. Son libres de sentir la política que quieran, yo describo la realidad".