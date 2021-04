¿Qué dirá Juan Román Riquelme tras los dichos de Mario Pergolini?

Luego de su renuncia al cargo de vicepresidente 1º del Club Atlético Boca Juniors, Mario Pergolini se expresó con discreción y sin levantar polémicas acerca de la decisión que sorprendió a todos los hinchas. Sin embargo, horas más tarde en Radio La Red, el empresario y conductor de Radio Vórterix se sacó el casete y reveló las internas que tuvo con el Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme.

"No me sentí destratado por Román, mentiría si digo que tuve una mala relación con él. Con los otros tres integrantes del llamado Consejo... A veces era más picante. Ellos sienten el lugar muy propio y no debería ser así. Es mi visión", expresó Pergolini, dejando en claro que sus rispideces tuvieron que ver más con las personas a las que Juan Román designó para ser sus socios.

A su vez, Pergolini arremetió: "Yo acepto que ellos saben de fútbol, ellos deberían aceptar que hay gente que sabe más de comunicación, que sabe más de marketing o incluso de tecnología. Cuando uno pone cámaras que se conectan a los GPS, que te dan estadísticas, que se pueden pasar a las redes y se interactúa con otras cosas, ahí hay que mirar las cosas. Cada uno tiene que hacer lo que sabe, pero no que cada uno hacer lo que quiere"

"A mí no me cuadran algunas cosas. A mí me llama la atención lo picante que es todo el fútbol. Hay toda una cosa montada sobre el fútbol. Si bien manejan lo más importante que tiene el club, están dentro de un conjunto de cosas. Yo creo en los equipos, en las segundas líneas bien formadas. No es yo voy a hacer esto así y listo. Eso me genera ruido", enfatizó el vicepresidente saliente del Club Atlético Boca Juniors.

Las críticas de Mario Pergolini al Consejo de Fútbol liderado por Riquelme

"Es muy difícil entender cómo cada cual quiere llevarlo adelante. Hay cosas que no pueden ser independientes. En el caso del fútbol en Boca parece independiente, que todo se resuelve en Ezeiza, en el predio. Sería injusto si desde afuera digo que no me gusta cómo se fue tal (por Pol Fernández). Aceptamos que sea así y son las personas capacitadas para hacerlo", explicó Pergolini.

En tanto, y dejando en claro su pensamiento sobre el máximo ídolo de Boca, el conductor radial sentenció: "Riquelme tiene que aprender. Debe entender que esto es en equipo, que hay que confiar más en todo. Eso se aprende. Los jugadores de fútbol son formados de una manera muy especial, con una utilidad muy corta. No basta con decir fui ídolo".