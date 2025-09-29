EN VIVO
Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen y PSV se miden por la fecha 2

29 de septiembre, 2025 | 08.17

El cotejo entre Bayer Leverkusen y PSV, por la fecha 2 de la Champions, se jugará el próximo miércoles 1 de octubre, a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el estadio BayArena.

Así llegan Bayer Leverkusen y PSV

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions

Bayer Leverkusen viene de un resultado igualado, 2-2, ante FC Copenhague.

Últimos resultados de PSV en partidos de la Champions

PSV viene de caer derrotado 1 a 3 ante U. Saint-Gilloise.

Horario Bayer Leverkusen y PSV, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas
