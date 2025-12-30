Luis Scola fue agredido tras un partido de básquet en Italia. El episodio ocurrió en un clima de tensión y generó impacto en la Lega A europea.

Un episodio grave sacudió al básquet italiano y tuvo como protagonista a Luis Scola. El excapitán de la Selección Argentina y actual CEO del Pallacanestro Varese fue atacado por la espalda tras un partido de la Lega A, en medio de un clima cargado de tensión deportiva e institucional. El hecho ocurrió fuera de la cancha y encendió alarmas en una de las ligas más importantes de Europa.

El incidente se produjo el domingo 28 de diciembre, luego del encuentro entre Pallacanestro Varese y Trapani Shark, correspondiente a la Lega A, la máxima categoría del básquet en Italia. Según la reconstrucción de los hechos, Scola fue agredido cuando se dirigía hacia los vestuarios, en el túnel que conecta con el parquet, una zona restringida únicamente al personal autorizado.

La situación tomó mayor dimensión por el contexto previo: un partido tenso, discusiones constantes y un clima enrarecido por la delicada realidad institucional que atraviesa Trapani Shark, club que arrastra sanciones deportivas y económicas.

Qué ocurrió durante el partido

Minutos antes del final del encuentro, el estadounidense Taze Moore, jugador de Varese, fue sancionado con una falta técnica por festejar de manera efusiva una conversión clave. Ese gesto provocó una reacción airada del banco local y de parte del público.

En ese momento, Scola intervino para intentar calmar los ánimos, pero fue empujado por Alessandro Cappelletti, base del Trapani Shark. Tras la revisión arbitral, el jugador local fue expulsado, lo que elevó aún más la tensión dentro del estadio.

Scola marchándose al túnel, instantes antes de ser agredido por la espalda.

La agresión en el túnel

El episodio más grave, sin embargo, ocurrió luego fuera del campo de juego. De acuerdo con la información publicada por medios italianos, el máximo anotador del seleccionado argentino de básquet habría recibido una patada por la espalda cuando abandonaba la zona de vestuarios. Afortunadamente, el ex ugador no sufrió lesiones de consideración ni necesitó atención médica posterior.

El hecho de que la agresión se haya producido en un sector de acceso limitado abrió la hipótesis de que el atacante podría estar vinculado al club local, aunque por el momento no existe confirmación oficial por parte de las autoridades de la competencia.

La postura de Varese y la respuesta de Trapani

Tras el partido, Pallacanestro Varese difundió un comunicado oficial en el que buscó bajar el tono del episodio. Desde el club señalaron que se trató de una situación propia de un partido vivido con alta intensidad emocional y que no excedió los límites habituales de una competencia de alto nivel.

En contraste, desde Trapani Shark el mensaje fue más áspero. El director deportivo Valeriano D’Orta, único vocero autorizado, dejó una declaración que generó controversia al referirse a las diferencias deportivas entre ambos equipos, un comentario que fue interpretado como una justificación indirecta del clima hostil.

El contexto institucional del Trapani Shark resulta clave para entender el escenario. El club atraviesa una crisis profunda: fue sancionado con una quita de cinco puntos en la Serie A, enfrenta restricciones para inscribir jugadores y entrenadores y recibió multas económicas por incumplimientos contractuales.

Tras reuniones sin resultados positivos con la Federación Italiana de Básquet y la Legabasket, la dirigencia incluso amenazó con judicializar el conflicto y poner en duda la continuidad del torneo, quedando aislada frente al resto de los clubes.

El respaldo de la liga y el aislamiento de Trapani

Como respuesta a esa postura, 15 equipos de la Serie A, incluido Varese, firmaron un documento conjunto en apoyo al presidente de la competencia, Maurizio Gherardini, y en defensa del respeto al reglamento y la continuidad del campeonato. Ese gesto dejó en evidencia la distancia entre Trapani Shark y el resto de la estructura del básquet italiano.