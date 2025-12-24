Luto en el básquet argentino: a los 72 años murió Norton Barnhill, leyenda de Atenas de Córdoba.

Una dura noticia sacudió al básquet argentino este lunes: a los 72 años murió Norton Barnhill, el primer extranjero en vestir la camiseta de Atenas de Córdoba. El estadounidense nacido en Winston-Salem, Carolina del Norte, dejó una huella imborrable en su paso en el país por su aporte deportivo y por haber sido una figura clave tanto en el torneo organizado por la Asociación Cordobesa de Básquetbol como en los primeros años de la Liga Nacional.

El exbase de 1,93 metros fue una pieza fundamental en la historia del club cordobés, al que llegó por primera vez en 1980 cuando aún competía en la ACB, convirtiéndose en un nombre propio dentro del crecimiento del básquet nacional. Años antes, jugó para los Cougars de la Universidad Estatal de Washington y fue seleccionado en el puesto 134 del Draft 1976 de la NBA por Seattle Supersonics: con la franquicia (cuyo sucesor en la actualidad es el Oklahoma City Thunder) disputó cuatro partidos oficiales, registrando 4 puntos y 3 rebotes. Posteriormente tuvo un breve paso por los New Jersey Nets, aunque fue cortado antes del inicio de la temporada.

La carrera de Norton Barnhill: de la NBA a brillar en la Liga Nacional con Atenas

Después de su breve y fallida experiencia en la NBA, que por aquellos años se había fusionado con la American Basketball Association (ABA), su carrera continuó en ligas alternativas de Estados Unidos, como la CBA, la Western Basketball Association y la AABA, donde se destacó como uno de los principales anotadores. Tras sufrir una lesión en la espalda, encontró en Argentina un nuevo impulso para su trayectoria profesional.

En su primera etapa en Atenas, Barnhill marcó un precedente histórico. Luego pasó por Obras Sanitarias, donde fue campeón de la Copa Renato Williams Jones, y más tarde regresó al conjunto de barrio General Bustos para disputar la primera edición de la Liga Nacional de Básquet en 1985. Allí conformó una recordada dupla con Donald Jones y promedió 22,4 puntos en 56 partidos, cifras que lo consolidaron como uno de los extranjeros más influyentes de aquellos años.

Una lesión en uno de sus codos lo obligó a retirarse en 1987. Años después, ya alejado de la competencia profesional, Barnhill se volcó de lleno al arte. En varias entrevistas con medios locales confesó que se dedicaba a la pintura y que soñaba con regresar a la Argentina para enseñar sus cuadros. Su legado permanece vivo en la memoria del básquet argentino y, especialmente, en la historia grande de Atenas de Córdoba.

La despedida de Donald Jones a Norton Barnhill: "Leyenda"

Horas después de conocerse la noticia del fallecimiento de Barnhill, el ex pívot Donald Jones, con quien formó una de las grandes duplas de extranjeros de la época, lo recordó con varias fotos en sus redes sociales: "RIP legend", escribió Jones junto a una imagen con su compañero durante una entrada en calor.

"RIP legend!": el mensaje de Donald Jones en memoria de su ex compañero Norton Barnhill.

Donald llegó a Argentina con 23 años y, lejos de su Florida natal, decidió quedarse allí. Con Atenas, donde hizo dupla con Barnhill, ganó los títulos de 1987 y 1988, hasta que después de la temporada 1990/91 dejó al equipo cordobés y siguió forjando una excelente trayectoria.