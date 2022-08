Brutal golpiza y robo a un jugador de Barcelona que lo deja un mes de baja: "Cobardes"

Un jugador de Barcelona sufrió una brutal golpiza y un robo en su casa. Durante ese episodio le fracturaron la mandíbula y estará un mes sin jugador. El comunicado del futbolista.

Barcelona recibió malas noticias en las últimas horas, después de la goleada por 4-0 a Valladolid en el Estadio Camp Nou. Es que uno de los jugadores del plantel profesional sufrió un robo y una brutal golpiza en su casa: durante el hecho le provocaron la fractura de la mandíbula que lo dejará fuera de las canchas durante entre cuatro y cinco semanas.

Se trata nada menos que de Pierre Emerick Aubameyang, el delantero gabonés de 33 años que estaba a punto de cerrar su fichaje por Chelsea de Inglaterra en este mercado de pases a cambio de 20 millones de euros. De esta manera, deberá permanecer en reposo por un tiempo y el traspaso está caído.

El descargo de Aubameyang tras el robo y la golpiza en Barcelona: "Cobardes violentos"

A través de sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter, el ex Arsenal de Londres publicó un comunicado contundente al respecto de lo sucedido: “Muchas gracias por todos los mensajes. El domingo por la noche, unos cobardes violentos irrumpieron en mi casa y amenazaron a mi familia y a mis hijos sólo para robar algunas cosas". Allí fue cuando detalló: "Me lastimaron la mandíbula, pero me recuperaré en poco tiempo", en tanto que añadió que "gracias a Dios nadie más resultó herido físicamente”.

Con relación a lo sucedido en la Ciudad Condal, "Auba" se lamentó: “La sensación de que ya no estamos seguros en nuestro propio hogar es difícil de entender y describir, pero como familia superaremos esto y nos mantendremos más fuertes que nunca". "Gracias por todo el apoyo, realmente significa mucho para nosotros”, completó el africano.

Los detalles del asalto y la paliza a Aubameyang en Barcelona

De acuerdo con la información de diversos medios de Catalunya, un grupo de hombres enmascarados ingresó a la vivienda del jugador el domingo 28 de agosto de 2022 y amenazó a él y a su pareja. Antes de obligarlos a abrir una caja fuerte donde supuestamente su esposa guarda sus joyas, lo golpearon con armas de fuego y barras de metal en la zona del mentón.

Antes de que los delincuentes abandonaran el hogar en un Audi A3 blanco, también le pegaron a la señora de "Auba". Aunque al principio se creyó que simplemente se trataba de heridas leves para el atacante, más tarde el diagnóstico médico confirmó la fractura de la mandíbula que lo dejará entre cuatro y cinco semanas sin jugar.

Aubameyang, baja en Barcelona por una lesión cuando entraron a robarle.

Ya sin tiempo para negociar con Chelsea dado que el libro de pases cerrará este mismo 31 de agosto a las 23.59 horas de España, todo indica que el gabonés seguirá en Barcelona. El que se marcharía entonces sería Memphis Depay, ya que el centrodelantero titular es Robert Lewandowski.