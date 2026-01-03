Barcelona vs Espanyol por LaLiga: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Barcelona buscará mantener su liderato en LaLiga cuando visite al Espanyol este sábado en una nueva edición del derbi catalán. Los dirigidos por Hansi Flick llegan con una racha de siete victorias consecutivas en todas las competiciones y cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, mientras que los periquitos atraviesan su mejor momento en años, ubicados en el quinto puesto con cinco triunfos seguidos en el campeonato doméstico.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Barcelona y Espanyol, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Barcelona y Espanyol?

El partido entre Barcelona y Espanyol por la jornada 19 de LaLiga 2025/26 se jugará este sábado 3 de enero, a partir de las 17 (hora argentina) en el RCDE Stadium. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica, incluida Argentina, y podrá verse también vía streaming a través de DGO+.

El conjunto blaugrana llega a este compromiso con una racha impresionante de siete victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo su más reciente triunfo por 2-0 ante el Villarreal en su último partido del año 2025. Los de Hansi Flick han encontrado continuidad y confianza en un momento clave de la temporada.

En LaLiga, el Barcelona acumula ocho triunfos consecutivos que lo mantienen en lo más alto de la tabla con 46 puntos en 18 partidos disputados, cuatro unidades por encima del Real Madrid. El equipo catalán cuenta con el mejor ataque del campeonato con 51 goles anotados, aunque ha mostrado cierta vulnerabilidad defensiva al recibir 20 tantos, la cifra más alta entre los siete primeros clasificados.

Tras este derbi catalán, la atención del Barcelona se desviará hacia la Supercopa de España, donde el equipo viajará a Arabia Saudita para enfrentar al Athletic Bilbao en las semifinales del torneo, con la posibilidad de disputar la final ante Real Madrid o Atlético de Madrid.

Por su parte, el Espanyol atraviesa un momento extraordinario bajo la dirección de Manolo González, encadenando cinco victorias consecutivas en LaLiga ante Sevilla, Celta de Vigo, Rayo Vallecano, Getafe y Athletic Bilbao. Esta racha ha posicionado a los blanquiazules en el quinto puesto de la tabla con un récord de 10 victorias, 3 empates y 4 derrotas en 17 encuentros.

Los periquitos se encuentran a solo dos puntos del cuarto puesto ocupado por el Atlético de Madrid y mantienen cinco unidades de ventaja sobre el sexto clasificado, el Real Betis. Esta es la mejor campaña del Espanyol en años, considerando que terminaron en la decimocuarta posición la temporada pasada y no han finalizado más arriba del séptimo lugar desde 2004-05, cuando alcanzaron el quinto puesto. Como locales, el equipo ha sido consistente con seis victorias, un empate y dos derrotas en nueve partidos disputados en el RCDE Stadium.

Sin embargo, el historial reciente entre ambos equipos favorece ampliamente al Barcelona. El Espanyol no ha logrado vencer a los blaugranas en casa por LaLiga desde enero de 2007, y su última victoria sobre el conjunto culé fue un 2-1 en el Camp Nou en febrero de 2009. El Barcelona buscará su cuarta victoria consecutiva sobre su rival catalán, aunque en febrero de 2022 dejó escapar dos puntos al empatar en el RCDE Stadium.

Formaciones probables de Espanyol y Barcelona

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, tiene confirmadas las bajas de Andreas Christensen y Gavi, ambos por lesiones de rodilla que los mantienen fuera de acción. Sin embargo, el entrenador alemán podría recuperar a piezas importantes para este derbi catalán.

Pedri y Dani Olmo son duda para el encuentro, aunque ambos podrían regresar a la convocatoria tras superar sus respectivas lesiones muscular y de hombro. En caso de que Pedri sea declarado apto para iniciar, Eric García podría desplazarse al centro de la defensa, permitiendo que el mediocampista canario forme junto a Frenkie de Jong en el centro del campo. La buena noticia para el Barcelona es el regreso de Ronald Araujo al primer equipo tras tomarse un período de ausencia para priorizar su salud mental. El ataque estaría conformado por Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha detrás de Ferran Torres, quien lleva 11 goles en LaLiga esta temporada.

Por el lado del Espanyol, Manolo González no podrá contar con Roman Terrats debido a una lesión muscular, mientras que Charles Pickel se encuentra con la selección de la República Democrática del Congo disputando la Copa África.

Javi Puado podría regresar a la convocatoria tras una prolongada ausencia por lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas desde el 5 de octubre, aunque no será considerado para la titularidad debido al tiempo que ha estado inactivo. El técnico mantendría el esquema 4-3-3 que tan buenos resultados le ha dado en las últimas semanas, con Roberto Fernández como referente de ataque acompañado por Pere Milla y Tyrhys Dolan en las bandas.

Probable formación de Espanyol: Marko Dmitrović; Omar El Hilali, Sergi Gómez Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Álvaro Aguado González, Edu Expósito, Pol Lozano; Tyrhys Dolan, Roberto Fernández, Pere Milla.

Probable formación de Barcelona: Iñaki García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Ferran Torres.

Espanyol vs Barcelona: Ficha técnica