Piastri logra la pole en Países Bajos y queda bien posicionado para ampliar la ventaja en F1

Oscar Piastri de McLaren celebra tras clasificar en la pole position

Oscar Piastri se hizo con la pole position para el Gran Premio de Países Bajos con una vuelta récord el sábado y se dio a sí mismo una oportunidad perfecta para ampliar su ventaja en el campeonato de la Fórmula Uno sobre su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris.

Norris había sido el mejor en las tres sesiones de entrenamientos y llegó liderando a la tanda final, pero Piastri golpeó justo cuando más importaba y dio la vuelta más rápida de la historia en Zandvoort.

El tiempo del australiano, de un minuto y 08,662 segundos en su primera salida de los garajes, fue 0,012 más rápido que el de su rival británico, ganador de la pole el año pasado.

Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Red Bull y ganador desde la primera posición en 2021, 2022 y 2023, fue el tercero más rápido, pero a 0,263 del ritmo de Piastri.

"Ha sido la definición de llegar al máximo en el momento adecuado", dijo Piastri, que se describió "muy contento" con su tarde. "Durante todo el fin de semana me he sentido bastante bien, pero ha habido un par de curvas en las que no he podido ir más rápido".

"Realmente no he ido más rápido en esas curvas, pero he encontrado algo más en otras partes, así que estoy muy contento con el resultado", agregó.

Norris, a nueve puntos de Piastri después de ganar tres de las últimas cuatro carreras, dijo que estaba un "poco decepcionado" por ser segundo y sugirió que el viento había jugado un papel, pero añadió que no era el fin del mundo.

"Con este viento, gran parte de la culpa es cuestión de suerte, incluso con toda la suerte que he tenido", dijo el británico. "Es difícil. Tuve una buena vuelta en la Q3, primera tanda, pero solo un pequeño viento en frente en la recta y perdí como una centésima (de segundo), así que fácilmente se podría decir que está ahí".

El dominador McLaren podría conseguir su quinto doblete consecutivo en la carrera del domingo, igualando el récord de Ferrari y Mercedes.

El novato francés Isack Hadjar se clasificó junto a Verstappen en la segunda fila para Racing Bulls con George Russell quinto para Mercedes y Charles Leclerc, que se asustó por un zorro que cruzó la pista en la segunda fase, sexto para Ferrari.

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, que lo pasó mal el viernes y en los últimos entrenamientos, saldrá séptimo para Ferrari.

Liam Lawson, de Racing Bulls, Carlos Sainz, de Williams, y Fernando Alonso, de Aston Martin, completaron los primeros 10 con siete equipos representados.

Kimi Antonelli, de Mercedes, se quedó fuera de la sesión clasificatoria para los 10 primeros de la grilla, al igual que Yuki Tsunoda, compañero de Verstappen (12º más rápido), que marcó el mismo tiempo que Gabriel Bortoleto (13º), de Sauber, en la segunda fase.

Lance Stroll, de Aston Martin, no marcó tiempo en la primera fase tras hacer un trompo frente las barreras y destrozar el alerón delantero de su automóvil. El canadiense llevó el automóvil de vuelta a boxes pero no participó más en la sesión.

Los pilotos de Haas Esteban Ocon y Oliver Bearman fueron incapaces de alcanzar la segunda fase, junto con Nico Hulkenberg de Sauber y el debutante argentino de Alpine Franco Colapinto, cada vez más presionado.

Con información de Reuters