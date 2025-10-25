Norris es el más rápido en última práctica de GP de México y Piastri es quinto

CIUDAD DE MÉXICO, 25 oct - Lando Norris encabezó el sábado la última práctica del Gran Premio de la Ciudad de México, con su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, quinto, y su rival de Red Bull, Max Verstappen, sexto.

Lewis Hamilton de Ferrari fue segundo en la tabla de tiempos, 0,345 más lento que la impresionante vuelta de Norris de un minuto 16,633 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con George Russell de Mercedes tercero.

Charles Leclerc de Ferrari fue el cuarto más rápido.Verstappen, 40 puntos detrás de Piastri en la clasificación general, pero en plena ofensiva después de tres victorias en las últimas cuatro carreras, había sido el más rápido el viernes aunque también restó importancia a sus perspectivas a largo plazo.

Piastri, que aventaja a Norris por 14 puntos, fue 0,599 más lento que su compañero de equipo, con Verstappen a 0,609 del ritmo y quejándose de falta de agarre adelante y atrás.

Kimi Antonelli de Mercedes fue el séptimo más rápido, seguido por Isack Hadjar de Racing Bulls octavo, Yuki Tsunoda de Red Bulls noveno y Gabriel Bortoleto de Sauber completando los diez primeros.

Con información de Reuters