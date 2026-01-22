EN VIVO
Mercedes revela imágenes de su auto de F1 para 2026 y anuncia acuerdo con Microsoft

22 de enero, 2026 | 08.25

‍Mercedes anunció el jueves un nuevo e importante acuerdo de patrocinio con Microsoft al tiempo ‍que reveló imágenes ⁠del monoplaza W17 de Fórmula Uno con el que los antiguos campeones esperan volver a lo más alto esta temporada.

No se dieron detalles financieros, aunque Sky News citó a un experto en patrocinios no identificado que sugirió que el acuerdo podría suponer 60 millones de dólares al año para el equipo. La ‌marca Microsoft aparecerá ahora en los ⁠laterales de la toma de ⁠aire superior y el alerón delantero del bólido, predominantemente plateado y negro .

La temporada pasada, Mercedes acabó segundo tras ‍el campeón McLaren, con el británico George Russell logrando dos victorias y el ⁠debutante italiano Kimi Antonelli ‌subiendo al podio en tres ocasiones y convirtiéndose en el piloto más joven en marcar una vuelta rápida.

El equipo ganó ocho títulos de constructores consecutivos entre 2014 y 2021, antes de ‌que Red ‌Bull y luego McLaren se convirtieran en los equipos a batir.

La escudería comenzará los ensayos en Barcelona la próxima semana, en medio de especulaciones generalizadas de que han ​encontrado una laguna en el nuevo reglamento de motores que podría ponerlos por delante de rivales como Ferrari.

Mercedes también suministra unidades de potencia a McLaren, Williams y Alpine, propiedad de Renault, así como a su equipo oficial. El equipo celebrará un evento de ‍presentación en línea el 2 de febrero y dos pruebas más en Baréin antes del comienzo de la temporada en Australia el 8 de marzo.

Mercedes también anunció por separado que la piloto francesa de ​22 años Doriane Pin, ganadora el año pasado de la F1 Academy, formada exclusivamente por mujeres, pasará a ​desempeñar un papel de desarrollo en el equipo esta temporada.

Pin trabajará en el simulador, tendrá tareas ⁠adicionales en la fábrica y asistirá a varios Grandes Premios en pista, según informó el equipo.

Con información de Reuters

