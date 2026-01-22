Mercedes revela imágenes de su auto de F1 para 2026 y anuncia acuerdo con Microsoft

Imagen de archivo del piloto italiano Andrea Kimi Antonelli en acción con su Mercedes durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Abu Dabi, en el circuito Yas Marina, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

‍Mercedes anunció el jueves un nuevo e importante acuerdo de patrocinio con Microsoft al tiempo ‍que reveló imágenes ⁠del monoplaza W17 de Fórmula Uno con el que los antiguos campeones esperan volver a lo más alto esta temporada.

No se dieron detalles financieros, aunque Sky News citó a un experto en patrocinios no identificado que sugirió que el acuerdo podría suponer 60 millones de dólares al año para el equipo. La ‌marca Microsoft aparecerá ahora en los ⁠laterales de la toma de ⁠aire superior y el alerón delantero del bólido, predominantemente plateado y negro .

La temporada pasada, Mercedes acabó segundo tras ‍el campeón McLaren, con el británico George Russell logrando dos victorias y el ⁠debutante italiano Kimi Antonelli ‌subiendo al podio en tres ocasiones y convirtiéndose en el piloto más joven en marcar una vuelta rápida.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El equipo ganó ocho títulos de constructores consecutivos entre 2014 y 2021, antes de ‌que Red ‌Bull y luego McLaren se convirtieran en los equipos a batir.

La escudería comenzará los ensayos en Barcelona la próxima semana, en medio de especulaciones generalizadas de que han ​encontrado una laguna en el nuevo reglamento de motores que podría ponerlos por delante de rivales como Ferrari.

Mercedes también suministra unidades de potencia a McLaren, Williams y Alpine, propiedad de Renault, así como a su equipo oficial. El equipo celebrará un evento de ‍presentación en línea el 2 de febrero y dos pruebas más en Baréin antes del comienzo de la temporada en Australia el 8 de marzo.

Mercedes también anunció por separado que la piloto francesa de ​22 años Doriane Pin, ganadora el año pasado de la F1 Academy, formada exclusivamente por mujeres, pasará a ​desempeñar un papel de desarrollo en el equipo esta temporada.

Pin trabajará en el simulador, tendrá tareas ⁠adicionales en la fábrica y asistirá a varios Grandes Premios en pista, según informó el equipo.

Con información de Reuters