McLaren nombra a Fornaroli y O'Ward como pilotos de reserva para la F1

El campeón de Fórmula Dos Leonardo ‍Fornaroli y ⁠el corredor de IndyCar Pato O'Ward serán los pilotos reserva de McLaren esta temporada, anunció el jueves la escudería.

El italiano Fornaroli, de 21 años, ‌se unió a ⁠McLaren el ⁠mes pasado en un papel de prueba y desarrollo y ‍continuará con esas tareas apoyando al ⁠campeón del mundo ‌británico Lando Norris y a su compañero de equipo australiano Oscar Piastri.

El mexicano O'Ward, ‌que ‌seguirá corriendo en la IndyCars estadounidense, también fue piloto reserva la temporada pasada.

El piloto ​neerlandés Richard Verschoor, tercero en la F2 el año pasado, competirá en las series europeas de Le Mans y hará pruebas ‍para McLaren mientras el equipo se prepara para entrar en la categoría de hipercoches del Campeonato ​Mundial de Resistencia en 2027.

La temporada de Fórmula 1 ​comienza en Australia el 8 de marzo.

Con información de Reuters