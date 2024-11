F1 emite advertencia de reventa de boletos tras agotarse entradas para evento lanzamiento de 2025

Foto de archivo del McLaren de Lando Norris y el Mercedes de George Russell al inicio del GP de Brasil de la F1

La Fórmula Uno advirtió a los aficionados contra los listados de reventa fraudulentos, después de que las entradas para un evento de lanzamiento de pretemporada sin precedentes con los 10 equipos se agotaron poco después de su lanzamiento el viernes.

El lanzamiento de 2025, con los 20 pilotos, en el O2 de Londres el 18 de febrero, está abierto a los aficionados y las entradas tienen un precio de entre 58 y 113 libras (entre 73 y 142 dólares).

La Fórmula Uno dijo que todas las entradas aparentemente se agotaron en cuestión de una hora.

"Sabemos que algunas entradas para nuestro evento de lanzamiento de temporada en The O2 se han publicado en sitios web de reventa no oficiales. Podemos confirmar que esto va en contra de los términos y condiciones de venta y que cualquier entrada comprada a través de una plataforma de reventa no oficial no es válida para ingresar", dijo un portavoz.

"Al trabajar con The O2 también hemos identificado que varios de los listados son fraudulentos", añadió.

(1 dólar = 0.7921 libras)

