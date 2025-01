Rally Dakar 2025: cómo les fue a los argentinos en el primer día de competencia.

Este viernes 3 de enero de 2025 comenzó una nueva edición del Rally Dakar en la que varios argentinos tuvieron protagonismo. En la madrugada de nuestro país comenzó el prólogo de 29 kilómetros en Bisha, lugar donde está ubicado el campamento para las cinco etapas iniciales de la competencia que se disputa en Arabia Saudita. Por supuesto, no la tuvieron nada fácil en la carrera más difícil del mundo del automovilismo, pero hubo algunos que se destacaron.

La delegación argentina para el Dakar 2025 está compuesta por 27 participantes entre pilotos y navegantes, distribuidos en todas las categorías de la competencia. En la categoría de motos, la presencia nacional está encabezada por los hermanos Kevin y Luciano Benavides, quienes competirán con el equipo Red Bull KTM Factory Racing. En detalle, cómo le fue a cada uno de los representantes en el primer día del Rally.

En motos aparecieron los mencionados hermanos Luciano (7°) y Kevin Benavides (24°), como así también su compatriota Santiago Rostan (68°). Por su parte, en autos tuvo lugar la participación del mendocino Juan Cruz Yacopini, que con una Toyota Hilux finalizó en el puesto 32. Por su parte, el matrimonio cordobés conformado por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, que representan al país en la categoría Challenger, culminó en el tercer lugar.

A su vez, quedaron por detrás suyo David Zille y Sebastián Cesana con Taurus; Bruno Jacomy y el qatarí Khalifa At Attiya (8°) con la misma escudería al igual que Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera con el español Pau Navarro (11°). Más atrás clasificaron Augusto Sanz y Ahmed Alkuwari (12°), mientras que superados los 40° aparecieron las duplas Facundo Jaton y el español Xavier Foj sumados a Gastón Mattarucco-Javier Vélez (45°) con BRP.

Por último, en la categoría Side by Side, Jeremías González Ferioli y Pedro González Rinaldi quedaron en el segundo lugar detrás del estadounidense Brock Heger. A su vez, en el octavo lugar quedaron Manuel Andújar y Bernardo Graue, mientras que Diego Martínez (Can Am) clasificó décimo y tres puestos más atrás lo hizo Fernando Acosta. Este sábado 4 de enero se desarrollará la primera etapa, la cual ronda los 500 kilómetros.

Cuándo se corre el Rally Dakar 2025

Prólogo (3 de enero): Bisha > Bisha - 79 kms.

Etapa 1 (4 de enero): Bisha > Bisha - 500 kms. Etapa 2 (5 y 6 de enero): Bisha > Bisha - 1.067 kms. Etapa 3 (7 de enero): Bisha > Al Henakiyah - 845 kms. Etapa 4 (8 de enero): Al Henakiyah > Al Ula - 588 kms. Etapa 5 (9 de enero): Al Ula > Hail - 491 kms. Descanso (10 de enero): Hail. Etapa 6 (11 de enero): Hail > Al Duwadimi - 829 kms. Etapa 7 (12 de enero): Al Duwadimi > Al Duwadimi - 745 kms. Etapa 8 (13 de enero): Al Duwadimi > Riad - 733 kms. Etapa 9 (14 de enero): Riad > Haradh - 589 kms. Etapa 10 (15 de enero): Haradh > Shubaytah - 638 kms. Etapa 11 (16 de enero): Shubaytah > Shubaytah - 506 kms. Etapa 12 (17 de enero): Shubaytah > Shubaytah - 205 kms.

Furor por el anuncio de la TV argentina para los fans del Dakar

La televisión argentina causó furor entre los hinchas del Rally Dakar y del automovilismo por el reciente anuncio oficial, justo antes de la edición 2025 de la emblemática carrera en el desierto. Después de ciertos vaivenes vinculados con la transmisión y de la ausencia en la TV Pública en la temporada anterior, el mencionado canal estatal confirmó que tendrá otra vez la emisión en vivo y en directo. Por lo tanto, las competencias de autos, motos, cuatriciclos y camionetas llegará a todo el país.