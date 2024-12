Franco Colapinto y Dibu Martínez ganaron el Olimpia de oro 2024

El arquero de la Selección argentina de fútbol Emiliano "Dibu" Martínez y el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto ganaron esta noche el premio Olimpia de Oro como los mejores deportistas argentinos de 2024, durante la ceremonia de la entrega de los galardones que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD).

De esta manera, el CPD decidió otorgarle a ambos protagonistas la estatuilla dorada, tras un gran 2024. Es la primera vez que se entrega el máximo galardón de los Olimpia a dos deportistas, ya que la única vez que ocurrió algo parecido fue en 2000 cuando le dieron ese premio a la Selección femenina de hockey sobre césped, Las Leonas.

La 70ma edición se llevó a cabo en la Usina del Arte, situada en el barrio porteño de La Boca, contó con la televisación para todo el país de la TV Pública y la conducción de Miguel Osovi y Alejandra Martínez. Este prestigioso reconocimiento honra a los mejores deportistas nacionales de cada año desde 1954 y este año Colapinto inscribió su nombre.

Este año se decidió dar un Olimpia de Oro compartido entre "Dibu" Martínez, quien envió a su padre Alberto "Beto" Martínez a retirar su premio, y el piloto nacional de Fórmula 1, quien sí estuvo en la ceremonia. El debut de Colapinto y el buen desempeño que tuvo a sus 21 años con el Williams lo llevaron a estar en boca de todos y a ser hasta reconocido por sus pares de la máxima categoría mundial del automovilismo.

Para ganar el Olimpia de Oro, primero se impuso en la terna de Automovilismo, que tuvo a Julián Santero, campeón por primera vez del Turismo Carretera, y a Franco Girolami, ganador del TCR Europeo. Por su parte, "Dibu" Martínez, quien envió un agradecimiento grabado ya que se encuentra en Inglaterra con su equipo, se impuso en una terna muy reñida de fútbol, ya que venció al delantero y goleador de Racing Adrián "Maravilla" Martínez, quien con el elenco de Avellaneda obtuvo la Copa Sudamericana, y al atacante del elenco nacional y del Inter de Italia Lautaro Martínez.

Colapinto, el arquero albiceleste, el artillero de la "Scaloneta" y el ganador de Ciclismo José "Maligno" Torres, quien en la especialidad BMX le dio la única medalla dorada a la delegación albiceleste en los Juegos Olímpicos de París 2024, eran los máximos candidatos a llevarse el máximo galardón de la noche. "Dibu" Martínez tuvo otro gran año: se adjudicó el premio The Best, fue fundamental con sus atajadas -sobre todo en los penales frente a Ecuador- en la última Copa América que vio bicampeona a la Selección y llevó al Aston Villa de Inglaterra a volver a jugar la Champions League.

Enfrente lo tuvo a Lautaro Martínez, quien vivió un muy buen 2024 al ser el goleador del elenco nacional en esa copa continental y fue el máximo artillero de la Serie A italiana en la pasada temporada, en la que el equipo "Neroazzurro" se quedó con el "Scudetto".

Entre los homenajes que hubo este año apareció la entrega del Olimpia de Brillantes, galardón para las leyendas deportivas, que esta vez le tocó al ex rugbier Hugo Porta, figura de todos los tiempos de este deporte.

De esta manera, Porta se sumó a la ex tenista Gabriela Sabatina y el ex boxeador Santos Benigno "Falucho" Laciar, quienes ya se habían consagrado con esta estatuilla.

También hubo distinciones especiales para Guillermo Vilas, el mejor tenista argentino de todos los tiempos; Gustavo Costas como entrenador del Racing campeón de la Copa Sudamericana 2024 y del mediocampista Ángel Di María, bicampeón de América y campeón del mundo con la selección Nacional de fútbol.

Otro de los reconocimientos fue para la "Generación Dorada" del básquetbol, ganadora de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, tras eliminar en semifinales de manera histórica al "Dream Team" de los Estados Unidos, y dos veces subcampeona del Mundo (2002 con un final polémico y 2019). Asimismo, fue distinguido el equipo multicampeón de los "Cebollitas" de Argentinos Juniors, que estuvieron encabezados por el astro Diego Maradona.

También fueron reconocidos todos los deportistas ganadores de una medalla en los Juegos Paralímpicos París 2024, entre ellos Iñaki Basiloff y Brian Impellizeri, quienes además se quedaron con el galardón en la terna de Paralímpicos, tras ganar una presea dorada cada uno en París 2024, Hernán Urra, Alexis Chávez y la selección de fútbol para ciegos, "Los Murciélagos".

Asimismo, fueron recordados aquellos deportistas y periodistas que fallecieron durante el último año, entre ellos Humberto Maschio, César Luis Menotti y Hugo Villaverde, entre otros. Por otra parte, Faustino Oro, el niño prodigio del ajedrez, ganó el premio en esa disciplina, a sus 11 años y en medio de grandes hazañas que dieron la vuelta al mundo.

En Yachting, los vencedores fueron Eugenia Bosco y Mateo Majdalani, quienes se quedaron con la medalla de plata en la Clase Nacra 17 de los Juegos Olímpicos de París 2024. También se quedaron con los Olimpia de plata Facundo Campazzo (Básquetbol), Cristina Cosentino (Hockey sobre Césped), Camilo Castagnola (Polo), Kevin Arrieta (Fútsal), Ricardo González (Golf), Horacio Zeballos (Tenis) y Facundo Conte (Voleibol), entre otros.



La siguiente es la lista de todos los ganadores: