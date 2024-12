De administrador a director de equipo: la curiosa historia de Finbarr O'Connell en la Fórmula 1

Finbarr O'Connell (izquierda) hizo todo lo posible por mantener al equipo.

No siempre la Fórmula 1 tuvo solo diez equipos, un número que se ha mantenido en el certamen desde la salida de Manor Racing para la temporada 2017, escudería que antes llevaba el nombre de Marussia. Este equipo británico fue uno de los que estuvo en 2014, temporada en la que se dieron varios sucesos llamativos, como la despedida de Caterham, equipo que había debutado en la máxima categoría en 2012 sobre la base de Lotus.

Durante sus tres años en la F1, Caterham no logró sumar ni un solo punto en los campeonatos del mundo y terminó en el fondo de la tabla tanto en 2013 como 2014, año en que incluso se puso en duda que pueda terminar la temporada. La crisis económica derivada de la falta de resultados e inversionistas había llevado a la escudería malaya a un estado crítico, por lo que convocó a Finbarr O'Connell, un contador y administrador de insolvencias para resolver la situación.

El irlandés tenía como objetivo lograr que el equipo pueda llegar al cierre de la temporada en el GP de Abu Dhabi, algo que finalmente logró gracias a la colaboración a pulmón del personal de la escudería. Pero lo más llamativo fue que O'Connell se presentó en la conferencia de prensa final como el director de Caterham y se sentó al lado de Christian Horner (Red Bull) en una foto que quedó para la historia.

Como parte de Smith & Williamson, la empresa de insolvencia que había tomado la administración del equipo, el contador se sumó a la conferencia con la característica ropa blanca y verde de Caterham. Y es que el irlandés había sido considerado un héroe por reunir los 2.3 millones de libras esterlinas para que el equipo pueda presentarse a la última fecha en el Circuito Yas Marina, aunque no pudo encontrar inversores para que pueda seguir en el certamen en 2015.

A diez años de aquel suceso, O'Connell tuvo una entrevista con Motorsport, en la que destacó el espíritu que tenía el equipo: “Recuerdo haber dicho a la prensa en Abu Dhabi que este equipo tenía dos motores, la unidad de potencia Renault bajo el capó y los hombres y mujeres del equipo que lo daban todo por algo que era mucho más que un trabajo para ellos, que era su equipo, su vida y su orgullo”.

También mencionó la solidaridad que recibió por parte de los demás jefes: “Estaba allí para intentar rescatar a un equipo de F1 y no sentí más que apoyo y amistad por parte de ellos y de los directores de los demás equipos de F1”. Incluso Bernie Ecclestone, presidente de la F1 por aquellos años, dio su ayuda a la escudería, aunque no quería que el contador dirija al equipo.

O'Connell en la conferencia de prensa de los jefes de la F1.

“Bernie tomaba todas las decisiones, desde a quién daba los pases en boxes hasta el hecho de que no me quería en la parrilla. Bernie no quería que la prensa mundial del deporte motor se preguntara quién era ese tipo que estrechaba la mano en la parrilla a los pilotos de Caterham y que le explicaran que soy un especialista en reestructuraciones”, agregó el irlandés, que incluso intentó que Caterham sea absorbida por otra escudería. Sin embargo, el 5 de febrero de 2015, se anunció la subasta de los activos de la escudería malaya, que no volvió a competir en la F1.

