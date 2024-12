Euforia por el "tapado" argentino del automovilismo que sigue escalando en Europa.

Una joyita del automovilismo argentino les dio una gran noticia a los fanáticos sobre el cierre del 2024, ya que acaba de ser anunciado en una categoría prestigiosa de Europa de cara al 2025. Más allá del furor por la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1, también hay pequeños albicelestes que se ilusionan con esa posibilidad a futuro, a mediano plazo.

En esta oportunidad, el protagonista se llama Teo Schropp, una promesa de apenas 15 años que acaba ser anunciado para formar parte de la reconocida Fórmula 4 Italiana. El oriundo de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, fue campeón argentino de karting en 2023 y tuvo una campaña muy positiva en la F2 Argentina. Sus buenos rendimientos llevaron a que los scoutings se inclinaran por él para que realizara pruebas en la F4 en este 2024, por lo que tuvo que dejar de lado su participación a nivel nacional para trasladarse hacia Italia en busca de nuevos sueños. También se desempeñará en el Euro 4 Championship (E4) de la mano del equipo Jenzer Motorsport.

Teo Schropp, la joya argentina que correrá en la Fórmula 4 Italiana en 2025

Se trata de un chico de 15 años nacido en San Fernando, que desde hace bastante tiempo está en la mira de algunas escuderías de diversas categorías europeas. Con apenas 7 años, debutó en el karting en el 2016 y a partir de allí no paró de crecer en su recorrido. En noviembre pasado, el protagonista reveló en una entrevista con Campeones que se trasladó al Viejo Continente para trabajar justo al equipo Jenzer Motorsport durante seis días, en los que estuvo acompañado por Esteban Guerrieri, quien conoce al equipo y podrá brindarle sus conocimientos.

Teo Schropp, el "tapado" del automovilismo argentino que escala en Europa.

"Voy a probar un F4 del equipo Jenzer en Misano, Vallelunga y Barcelona. Voy con Guerrieri de instructor y me va a servir un montón tenerlo al lado para aprender, por todos sus conocimientos arriba y abajo del auto", reconoció el ex integrante del LR Team en la F2 Argentina, donde corrió durante buena parte del 2024. Acerca del incipiente desarrollo en esta actividad, el propio Schropp rememoró a mediados de año: "Hice toda la escalera del karting y en 2023 salí campeón Argentino en la Junior. Este año debuté en la F2 desde la primera fecha en Viedma (Río Negro) hasta Paraná (Entre Ríos). Me voy a Europa a hacer las pruebas en F4, por eso tuve que dejar de correr en la F2".

Si bien Teo reconoció que "manejar el F2 es difícil, es traicionero", al mismo tiempo aclaró: "Me gusta pero en lo rápido, tal vez, venís doblando y tenés una tendencia de cola de la nada. Están buenos porque así aprendés mucho". Después de algunos ensayos positivos con el mencionado monoplaza, Schorpp quedó confirmado como uno de los pilotos de la F4 Italiana en 2025. Luego de seis años, un argentino vuelve a formar parte de la estructura suiza.

El calendario 2025 para Schropp en Europa

02/5 Misano. 23/5 Vallelunga. 20/6 Monza. 11/7 Mugello. 20/07 Paul Ricard (E4). 01/08 Ímola. 12/09 Mugello (E4). 19/09 Barcelona. 10/10 Misano. 26/10 Monza (E4).

Los pilotos argentinos que pasaron por el Jenzer Motorsport