Entre lágrimas y aplaudido por la hincha de rival, se retiró Guillermo Ortelli del automovilismo nacional

Uno de los mejores automovilistas argentinos de todos los tiempos le dijo adiós al TC. La hincha de Ford, clásico rival de Chevrolet, lo despidió entre aplausos.

Uno de los mejores automovilistas de toda la historia argentina, Guillermo Ortelli, se despidió del automovilismo en su última carrera. Le hicieron un homenaje durante la cuarta fecha que se corrió en La Pampa donde, justamente, el séptuple campeón del TC finalizó en el puesto 14. Entre lágrimas le dijo adiós al deporte y recibió el afecto del público de Chevrolet y Ford.

Ante una multitud que llegó al autódromo, Ortelli corrió con una Cupé chevy que fue preparada por el equipo con el que corrió hasta 2021. Justamente, otro dato, fue que corrió con el número 408, el total de carreras que tuvo en el TC. Justamente, en esta categoría Ortelli alcanzó siete títulos en tres décadas diferentes. 1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016. Por otro lado, ganó dos Top Race en 2001 y 2005.

Antes de la final hizo un desfile arriba de una camioneta y lo saludaron todas las hinchas. Incluso, lo hizo el eterno rival de Chevrolet, "La 4" -la hinchada de Ford- que le rindió un respetuoso saludo.

Después de la competencia, Ortelli reveló cómo fue su despedida del circuito y agregó: "Qué decir lo que viví este fin de semana, con lo que la gente me hizo vivir, con el apoyo de mi familia, de toda la gente de Salto. De un equipo que estoy sumamente orgulloso pertenecer. Siento que hice una carrera linda, de las que me gustan, en la que siempre fui presionando, insistiendo, para que gane el equipo".

Por otro lado agregó: "Qué vamos a descubrir de Agus Canapino y de este otro animal que a principios del año pasado decidimos en ir a buscarlo por lo que le podría dar a Agus y a los otros chicos". Además, finalizó: "Gracias a esta hermosa categoría que me dio todo y al automovilismo que nos deja disfrutar de esta pasión popular. Hoy todas las hinchadas me saludaron y me aplaudieron. Un millón de gracias para todos ellos”.