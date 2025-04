Chau Miami: sorpresa por la decisión de Alpine con Franco Colapinto en la F1

Sorpresa por el giro inesperado de Colapinto en Alpine.

Alpine sorprendió a todos en la Fórmula 1 por la decisión que tomó con Franco Colapinto, uno de los pilotos de reserva de la escudería francesa. A pocos días del Gran Premio de Miami 2025 en Estados Unidos, finalmente el ex Williams no estará allí con el equipo y vendrá a la Argentina para una jornada especial. Por lo tanto, todo indica que el estará en Norteamérica será nuevamente el estonio Paul Aron, por detrás del galo Pierre Gasly y del australiano Jack Doohan.

El corredor bonaerense de 21 años viajará de nuevo a su país natal porque el próximo martes 29 de abril va a participar de una charla que darán jóvenes emprendedores, en un evento que se denomina Experiencia Endeavor Sub 20. Es que, según Olé, "Fran" será uno de los oradores en el Movistar Arena, aunque el público no podrá verlo. Será un acto cerrado, para el cual fueron invitados adolescentes, jóvenes, estudiantes y algunos medios de comunicación. En tanto, cuando regrese a la escuadra de Enstone, el argentino seguirá con los trabajos en el simulador.

¿Cuándo sería el debut de Colapinto en Alpine?

De esta manera, el probable estreno del deportista albiceleste con esta escudería podría ocurrir en la séptima fecha de la F1 en Ímola (Italia) el domingo 18 de mayo o ya en la séptima presentación en Barcelona (España) el 1° de junio. Los medios de comunicación europeos especializados en automovilismo publicaron que Flavio Briatore, el histórico asesor ejecutivo italiano del elenco de Enstone, perdió la paciencia con Doohan y se viene Colapinto. El pilarense de 21 años hoy está por encima de los otros corredores de prueba: Aron y el indio Kush Maini. Es más: allegados a Franco aseguraron que lo más probable es que debute en Emilia-Romagna.

El expiloto Rubén Salerno es amigo de Aníbal Colapinto, padre de Franco. Le dio una gran mano en 2022 para conseguir el apoyo de empresas estatales, lo que le permitió cerrar la segunda temporada en la Fórmula 3 en 2023. El "Tano", como se conoce al ex TC y TC2000, opinó que la chance de su compatriota puede llegar a ser en Italia. “Ahora pronto lo vamos a ver correr”, dijo en el programa Mesa de Campeones. Ante la repregunta del periodista Jorge Luis Legnani, respondió: “Yo calculo que sí. No tengo una data justa de cómo es el contrato de Doohan. Algunos hablaban de que Franco se iba a subir en Miami, yo creo que no, para mí va a ser en Ímola...”.