Por no fichar a Franco Colapinto: el inesperado problema de Alpine en la Fórmula 1

El argentino no tiene asiento para competir este año.

Franco Colapinto ha tenido un fuerte impacto en la Fórmula 1, no solo por los argentinos que lo acompañan, sino también porque se ha ganado varios seguidores en el mundo por su carisma y talento dentro de la pista. Tal es así que, a pesar de su accidentado cierre de temporada, muchos usuarios e incluso especialistas pidieron por su continuidad en la Fórmula 1, algo que no sucedió debido a que los cupos se llenaron sin tenerlo en cuenta.

Si bien era esperable que en Red Bull den prioridad a su academia con Liam Lawson e Isack Hadjar, muchos se habían ilusionado con la posibilidad de que el piloto argentino sea sumado a Alpine para esta temporada. No obstante, la escudería francesa no hizo cambios en sus planes, que son mantener a Pierre Gasly y reemplazar a Esteban Ocon, que se marchó a Haas, con Jack Doohan.

De hecho, el piloto australiano reemplazó al francés en el GP de Abu Dhabi y fue puesto a prueba por Flavio Briatore, quien no está tan seguro de mantener al oceánico en su escudería, pero se convirtió en asesor cuando la decisión ya estaba tomada. Claro que eso no hizo que los aficionados no se sientan menos decepcionados, tanto que han tachado al equipo de Enstone como la peor dupla que tendrá la F1 en 2025.

En una reciente votación organizada por la competencia en su sitio web, los fanáticos votaron por las mejores duplas del 2025 y Alpine quedó en el fondo con Gasly y Doohan con menos del 1%. En el polo opuesto, Ferrari obtuvo la mayoría de los votos con el 56% debido al equipo conformado por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que el podio fue completado por McLaren con el 29% de Norris y Piastri y Red Bull con apenas el 6% de Max Verstappen y Liam Lawson.

El apoyo de los fanáticos a Colapinto

Quizá los números por sí solos no digan demasiado, pero habría que asociarlo a lo que sucedió hace unas semanas con las votaciones para el premio de Mejor Adelantamiento del Año. Ahí, Franco Colapinto arrasó con su maniobra de superación sobre Fernando Alonso en el GP de los Estados Unidos, que fue votada por los fanáticos como la mejor del 2024, incluso por encima de los sobrepasos de Charles Leclerc en el GP de Abu Dhabi, que fueron los mejores de diciembre.

Cabe mencionar que los argentinos se han hecho escuchar en cada votación y también en las redes sociales, puesto que Williams sufrió un aumento en su cantidad de seguidores desde el debut del pilarense. Lo mismo ocurrió con la Fórmula 1 en sus redes oficiales, mientras que otros como Alpine y Red Bull sufrieron una fuerte pérdida de seguidores tras ignorar la posibilidad de fichar a Colapinto.