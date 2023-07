"Checo" Pérez dice que no ha perdido la confianza tras ser segundo en sprint en Austria

El mexicano Sergio Pérez recordó a sus críticos de la Fórmula Uno que sigue siendo un contendiente después de terminar segundo en la carrera sprint del Gran Premio de Austria el sábado.

El piloto de Red Bull lleva tres carreras consecutivas sin subir al podio y el viernes se clasificó fuera del top 10 para la prueba del domingo en el Red Bull Ring por cuarta carrera consecutiva.

El segundo puesto por detrás de su compañero de equipo y líder del campeonato, Max Verstappen, en la carrera de 24 vueltas y 100 kilómetros marcó una mejora definitiva.

"No la he perdido, ya sabes, no pasas de ganar carreras a ser de repente un piloto muy malo", dijo Pérez a periodistas cuando se le preguntó lo bueno que era el resultado para su confianza.

El doble campeón mundial Verstappen, ganador de seis de ocho carreras esta temporada, amplió su ventaja sobre el mexicano a la friolera de 70 puntos.

"Creo que la gente en este deporte se olvida de la cantidad de detalles con los que estamos operando. Cuando no tienes todo unido, entonces ves una gran diferencia", afirmó Pérez.

"Pero sí, sé que he tenido un periodo difícil. Muchos pilotos lo han tenido, pero parece ser aún mayor cuando lo tiene un piloto de Red Bull".

Pérez ganó dos de las primeras cuatro carreras y había estado a punto de arrebatarle el liderato del campeonato a Verstappen en Miami en mayo cuando todo empezó a ir mal.

Esa fue su última aparición en el podio y Verstappen ahora ha ganado cuatro carreras consecutivas con la racha de éxitos de Red Bull que se extiende a una seguidilla de nueve victorias, incluida la última de 2022.

Pérez se clasificó solo decimoquinto para la carrera del domingo después de tener vueltas eliminadas por exceder los límites de la pista y también ha estado luchando con su salud tras de reportarse enfermo a su llegada a Spielberg.

"No estoy muy bien. Me estoy recuperando. Va a ser una carrera dura mañana", dijo el mexicano.

Con información de Reuters