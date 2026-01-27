Sabalenka, descontenta con la prohibición de pulseras de actividad física en el Abierto de Australia

La bielorrusa Aryna Sabalenka reacciona durante su partido de cuartos de final contra la estadounidense Iva Jovic

Aryna Sabalenka ‍dijo que el Abierto de Australia debería reconsiderar su política de prohibir los dispositivos de seguimiento de la actividad física en la ‍muñeca, después de que varios ⁠jugadores tuvieran que quitárselos antes de entrar en la pista.

Sabalenka y varios jugadores de primera fila, como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, han sido vistos llevando en la muñeca un dispositivo Whoop para el seguimiento de la actividad física, aprobado por la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, aunque estos dispositivos pueden llevarse en la mayoría de los torneos masculinos y femeninos, los organizadores de los Grand Slams no han autorizado su uso.

"La razón ‌por la que lo llevé en la pista fue porque ⁠recibimos un correo electrónico en el que ⁠se nos informaba de que la ITF nos había autorizado a llevar este dispositivo", dijo Sabalenka a la prensa el martes.

"Llevamos el Whoop todo el ‍año, en los torneos de la WTA (Asociación de Tenis Femenino), en todos los torneos que juego. Es solo para controlar ⁠mi salud", añadió.

"No entiendo por qué los ‌Grand Slams no nos han permitido llevarlo. Espero de verdad que reconsideren la decisión y dejen a sus jugadores hacer un seguimiento de su salud".

Tennis Australia dijo que los organizadores estaban discutiendo el asunto.

"Los 'wearables' no están permitidos actualmente en los Grand Slams", dijo el organismo rector a Reuters. "El ‌Abierto de ‌Australia está involucrado en discusiones en curso sobre cómo esta situación podría cambiar."

A Alcaraz, primer cabeza de serie, se le pidió que se quitara el rastreador que llevaba bajo su banda de sudor antes de su victoria en cuarta ronda sobre Tommy Paul, ​y el entrenador de tenis Patrick Mouratoglou dijo que el deporte corría el riesgo de quedarse atrás.

"Si la norma no permite a los jugadores controlar el rendimiento de su cuerpo durante la competición, el tenis volverá a ser el último de la clase", dijo.

"Lo que Carlos y su equipo pretendían hacer era simplemente ser profesionales".

El campeón defensor, Sinner, dijo que su equipo había querido recopilar datos de ‍rendimiento con el rastreador para mejorar las sesiones de entrenamiento.

Al italiano le pidieron que se quitara el dispositivo antes de su partido de cuarta ronda contra Luciano Darderi.

"El juez me preguntó enseguida si este era el rastreador", explicó Sinner. "Le dije que sí. Me dijo: 'Quítatelo'".

"No pasa nada. Hay otras cosas que podríamos usar, (como) el ​chaleco, pero es un poco incómodo para mí. Parece que llevaras algo en los hombros", añadió.

"Pero las reglas son las reglas. Lo comprendo. No volveré a usarlo".

El director ​ejecutivo de Whoop, Will Ahmed, dijo que los dispositivos no suponían un riesgo para la seguridad y que era una "locura" privar a los ⁠atletas de sus datos de salud.

"Lucharemos contra esto para que los atletas puedan tener los datos que necesitan", escribió en la red social X.

Con información de Reuters