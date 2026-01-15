Alcaraz debutará con el local Walton en el Abierto de Australia y Sabalenka con la francesa Rakotomanga

Tenis - Abierto de Australia - Melbourne Park, Melbourne, Australia - 15 de enero de 2026. El español Carlos Alcaraz y el australiano Álex de Miñaur posan antes de su partido de exhibición

‍El defensor del título, el italiano Jannik Sinner, se enfrentará al francés Hugo Gaston, número 94 del mundo, en la primera ronda del Abierto de ‍Australia, en su intento por ⁠lograr su tercer título consecutivo en el Melbourne Park, mientras que la cabeza de serie femenina, Aryna Sabalenka, se enfrentará a la jugadora invitada francesa Tiantsoa Rakotomanga.

El cabeza de serie masculino, el murciano Carlos Alcaraz, se enfrentará al australiano Adam Walton (79º) en su intento de conquistar su primera corona en el Abierto de Australia y convertirse en el hombre más joven en completar el grand slam.

En la ceremonia del sorteo celebrada el jueves en el Melbourne Park, Novak Djokovic, 10 veces campeón y cuarto cabeza de ‌serie, quedó encuadrado junto al español Pedro Martínez (71º) para la ronda ⁠inicial del grand slam, que comienza el domingo.

El ⁠serbio Djokovic, que aspira a un inédito 25º título de grand slam, para desempatar con Margaret Court, podría enfrentarse al italiano Lorenzo Musetti, quinto cabeza de serie, en ‍cuartos de final, antes de una posible semifinal contra Sinner.

El sudtirolés Sinner tendrá una primera semana tranquila, pero los aficionados esperan que ⁠incluya un enfrentamiento en tercera ronda con ‌el brasileño João Fonseca, 28º cabeza de serie, en caso de que el excitante talento de 19 años se encuentre en forma tras sus recientes problemas de espalda.

"El sorteo es muy difícil, no importa contra quién juegues", dijo Sinner en la ceremonia del sorteo. "Somos los mejores jugadores del mundo y el camino es muy, ‌muy largo".

Alcaraz ‌tiene al héroe local Álex de Miñaur en su lado del cuadro, pero el sexto cabeza de serie australiano debe superar una complicada primera prueba contra el italiano Matteo Berrettini, subcampeón de Wimbledon en 2021.

La dos veces campeona Sabalenka tiene pocas amenazas en su lado del cuadro antes ​de una posible semifinal contra la tercera cabeza de serie Coco Gauff, que se estrena contra la uzbeka Kamilla Rakhimova, 55ª de la clasificación.

La segunda cabeza de serie, Iga Swiatek, se enfrentará a una jugadora de la fase previa en la primera ronda, pero su camino hacia su primer título en el Abierto de Australia y su séptima corona en un grand slam podría pasar por unos cuartos de final decisivos contra la resurgente ‍kazaja Elena Rybakina.

Rybakina, excampeona de Wimbledon y quinta cabeza de serie, se perfila como una propuesta peligrosa tras conquistar en noviembre su primer trofeo de las Finales de la WTA en un gran regreso a su buena forma.

Rybakina se enfrentará en primera ronda a la eslovena Kaja Juvan.

La defensora del título, Madison Keys, se enfrentará a la ucraniana ​Oleksandra Oliynykova, pero la novena cabeza de serie estadounidense tiene un duro camino hacia el título.

Keys podría enfrentarse a su compatriota Jessica Pegula, sexta cabeza de serie, en la cuarta ​ronda, antes de unos posibles cuartos de final contra otra estadounidense, Amanda Anisimova, cuarta cabeza de serie.

El favorito local Thanasi Kokkinakis, que tenía una clasificación protegida ⁠para el Abierto de Australia debido a una lesión, se retiró del cuadro masculino el jueves tras sufrir una lesión en el hombro en el Adelaide International.

