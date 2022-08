El crudo relato de la atleta que sufrió muerte súbita en los 21K de Buenos Aires: "22 minutos muerta"

Manuela Bugueño Ipinza, la atleta que corrió los 21K de Buenos Aires y sufrió muerte súbita, se salvó y reveló lo que fue ese momento y cómo sobrevivió minutos después.

Manuela Bugueño Ipinza, la deportista chilena que sufrió muerte súbita y sobrevivió tras correr la media maratón de Buenos Aires, contó lo que fue el peor momento de su vida. La atleta de 30 años cruzó la meta luego de más de una hora de competencia y se desvaneció a los pocos segundos de manera inesperada. Para su suerte, los médicos actuaron rápidamente y le salvaron la vida a los pocos minutos.

Bugueño Ipinza reveló todo sobre ese instante en diálogo con La Nación y agradeció al equipo de médicos que la atendieron en el lugar y en el Hospital Fernández. Además, Manuela se refirió al problema que tuvo, aunque la patología todavía no está confirmada. La maratonista llegó en el puesto 118 de la competencia, pero poco importó el resultado por lo que sucedió tras su llegada.

"Estoy bien, procesando todo. Viva y muy agradecida. Estuve 22 minutos muerta. Crucé la meta, me desvanecí, me entendieron al tiro. Eso fue lo que en verdad me salvó la vida, porque si no hubiera estado todo el equipo de emergencia, que estaban encargado de esto, no lo estaría contando. Esto es verdad, fue todo muy rápido y el muy buen equipo me hicieron muy buenas compresiones, muy buen trabajo. Fueron 22 minutos de masaje cardíaco y desfibrilación", contó la maratonista.

Y agregó: "Hace más de 10 años que corría y ya hace unos cinco que estoy corriendo distancia más larga. Ya había corrido media maratón, nunca me pasó nada y ahora me pasó. Soy muy afortunada porque había un médico cardiólogo y todo un equipo. Me sacaron del paro y no cualquiera tiene esa suerte. Estoy impactada y agradecida. Soy del área de la salud y sé que no en todos lados es así. Estoy muy muy agradecida porque les debo más que la vida".

Por otro lado, con respecto a lo que sufrió, Bugueño sostuvo: "El electroencefalograma no aparece ninguna lesión neurológica y, hasta el momento, el corazón está normal tras todos los estudios. Fue increíble la atención, estoy muy agradecida. Este martes me trasladaron al Hospital Alemán, donde voy a tener que estar entre dos o tres días. No saben bien exactamente, porque me tienen que conectar un aparato al corazón que controla a ver si aparece alguna otra señal porque, al parecer, es un problema eléctrico del corazón".

Buenos Aires celebró su Media Maratón con alertas de salud por el humo del Delta del Paraná

Más de 20.000 personas participaron este domingo de la Media Maratón de Buenos Aires bajo alertas médicas por las consecuencias de salud que puede generar la atmósfera con humo proveniente de los incendios en las islas del Delta del río Paraná. Especialistas en vías respiratorias consideraron "un riesgo" el desarrollo de la prueba frente a los pronósticos de contaminación del aire que se mantienen vigentes para el horario de largada.

La Media Maratón de Buenos Aires, organizada por la Asociación Ñandú, recuperó este año su volumen de participación previo a la pandemia de coronavirus, lo que la convierte en una de las pruebas de 21K más relevantes de Latinoamérica. La carrera recuperó la categoría de “Label Race” en el calendario de la Federación Internacional (World Athletics) e incluirá el Campeonato Sudamericano y el Campeonato Argentino de medio maratón.