Atlético Madrid vs Galatasaray por la Champions League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Atlético Madrid de Julián Álvarez visita al Galatasaray en Estambul en un duelo clave de la fase de liga de la Champions League. Los Colchoneros necesitan sumar para afianzarse en zona de clasificación directa a octavos de final, mientras que el conjunto turco busca escalar posiciones desde el puesto 18 con solo 9 puntos.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Atlético Madrid y Galatasaray, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Atlético Madrid y Galatasaray?

El partido entre Galatasaray y Atlético Madrid se juega el miércoles 21 de eneroa las 14:45 horas de Argentina en el Turk Telekom Arena de Estambul, Turquía. La transmisión para Argentina estará a cargo de Fox Sports y podés verlo también por streaming en Disney+.

El Atlético Madrid llega en un buen momento deportivo tras vencer 1 a 0 al Deportivo Alavés en LaLiga. Los dirigidos por Diego Simeone marchan cuartos en el campeonato español con 41 puntos, producto de 12 victorias, 5 empates y 3 derrotas. En Champions League ocupan la octava posición con 12 puntos, una ubicación que les daría acceso directo a los octavos de final.

Sin embargo, el equipo colchonero viene golpeado por la eliminación en la Supercopa de España tras caer 2 a 1 ante el Real Madrid en semifinales. Además, en enero avanzaron en la Copa del Rey al superar al Deportivo por la mínima. El goleador del equipo es Julián Álvarez con 7 tantos, seguido por Antoine Griezmann con 6.

Galatasaray, por su parte, atraviesa un gran momento bajo la conducción de Okan Buruk, habiendo ganado 4 de sus últimos 5 partidos en todas las competiciones. El conjunto turco tiene figuras de peso como Victor Osimhen (llegó desde Napoli por 75 millones de euros), Leroy Sané (ex Bayern Munich) e Ilkay Gündoğan (ex Manchester City), sumados a Mauro Icardi en ataque.

En la Champions League, el Galatasaray necesita urgente sumar para meterse en zona de clasificación. Con 9 puntos en el puesto 18, una victoria sería fundamental para sus aspiraciones europeas. No obstante, el historial no les sonríe: en los últimos 5 enfrentamientos entre ambos desde 2010, el Atlético ganó 3, empataron 2 y el Gala nunca pudo quedarse con el triunfo (7 goles a favor de los españoles contra 2 de los turcos).

Formaciones probables de Galatasaray y Atlético Madrid

Diego Simeone tendrá varias bajas sensibles para este compromiso. José María Giménez está lesionado por un problema muscular en el isquiotibial, mientras que Thiago Almada y Johnny Cardoso tampoco estarán disponibles por lesiones musculares y en el tobillo respectivamente. Clement Lenglet continúa afuera por un esguince de rodilla hasta febrero. El Cholo podría apostar por un 4-4-2 clásico con Julián Álvarez y Antoine Griezmann como dupla ofensiva.

En el Galatasaray, Okan Buruk no podrá contar con Wilfried Singo por lesión, además de Kazımcan Karataş y Gökdeniz Gürpüz que no tienen habilitación para jugar la Champions. Ilkay Gundogan será quién comande las acciones en la mitad de la cancha. En ataque, el entrenador turco confía en el poder goleador de Victor Osimhen, quien vuelve a estar disponible tras la Copa Africana, acompañado por el desequilibrio de Leroy Sané.

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Kaan Ayhan, Davinson Sánchez, Abdulkerim Bardakçı, Ismail Jakobs; Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan; Leroy Sané, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz. DT: Okan Buruk.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Axel Witsel, José María Giménez, Javi Galán; Rodrigo De Paul, Pablo Barrios, Marcos Llorente, Samuel Lino; Julián Álvarez, Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.

Galatasaray vs Atlético Madrid: Ficha técnica