Atlético de Madrid vs FK Bodo/Glimt: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Champions

FK Bodo/Glimt y Atlético de Madrid se enfrentarán en el estadio el Metropolitano el próximo miércoles 28 de enero desde las 17:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Champions.

Así llegan Atlético de Madrid y FK Bodo/Glimt

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions

Atlético de Madrid igualó 1-1 frente a Galatasaray. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Le convirtieron 9 goles y registró solo 9 a favor.

Últimos resultados de FK Bodo/Glimt en partidos de la Champions

FK Bodo/Glimt viene de un triunfo 3 a 1 frente a Manchester City. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 3 derrotas. Sumó un total de 8 goles y le metieron 10 en su arco.

Horario Atlético de Madrid y FK Bodo/Glimt, según país