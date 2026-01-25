Atlético de Madrid vs FK Bodo/Glimt: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Champions

FK Bodo/Glimt y Atlético de Madrid se enfrentarán en el estadio el Metropolitano el próximo miércoles 28 de enero desde las 17:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Champions.
Así llegan Atlético de Madrid y FK Bodo/Glimt
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions
Atlético de Madrid igualó 1-1 frente a Galatasaray. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Le convirtieron 9 goles y registró solo 9 a favor.
Últimos resultados de FK Bodo/Glimt en partidos de la Champions
FK Bodo/Glimt viene de un triunfo 3 a 1 frente a Manchester City. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 3 derrotas. Sumó un total de 8 goles y le metieron 10 en su arco.
Horario Atlético de Madrid y FK Bodo/Glimt, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas