Alerta en el Atlético de Madrid por la frase de Simeone que impacta a Julián Álvarez: "Pienso"

Alerta en el Atlético de Madrid: la frase de Simeone que impacta a Julián Álvarez.

Diego "Cholo" Simeone habló sobre los rumores de su posible salida del Atlético de Madrid y lanzó una frase que impactó en el plantel, pero sobre todo en Julián Álvarez. Con el paso de los partidos, el campeón del mundo con la Selección Argentina se convirtió en uno de los principales protagonistas del "Colchonero" por sus goles y su desempeño en una posición que no es la habitual. Si bien el DT no hizo referencia a este tema, sí llamó la atención que opinó acerca de su futuro en el club donde levantó varios trofeos.

Sus declaraciones tuvieron lugar en la previa del partido contra el Alavés por la fecha 14 de LaLiga de España en la que cumplirá 700 encuentros al frente del equipo. En dicho compromiso buscarán tres puntos que los acerquen al Barcelona, que hoy lidera con tranquilidad el certamen y le saca 7 unidades de diferencia. Con su continuidad en duda a horas de dicho cotejo y la chance de revertir esta situación, el "Cholo" no se guardó nada.

"Pienso en el Alavés y de qué manera resolver un partido muy importante para nosotros", lanzó y luego respondió ante lo que sucederá si efectivamente deja Madrid: "No es una pregunta que me deban hacer a mí". De esta manera, hasta el momento descartó esta posibilidad y dejó todo en manos de la dirigencia. A su vez, agradeció a quienes lo acompañaron desde sus comienzos en la institución y sostuvo que siente "mucha alegría" por los 700 partidos que cumplirá en el conjunto de Madrid.

El siguiente compromiso por el torneo local español tendrá lugar el sábado 23 de noviembre desde las 12.15 (hora argentina). Tres días más tarde visitarán al Sparta Praga en República Checa a las 14.45 con el objetivo de alcanzar su tercera victoria en el certamen continental en la que hoy están en zona de clasificación a 16avos.

Diego "Cholo" Simeone habló sobre su futuro en el Atlético de Madrid.

Los números de Diego "Cholo" Simeone al frente del Atlético de Madrid

Partidos dirigidos : 699.

: 699. Triunfos : 412.

: 412. Empates : 156.

: 156. Derrotas : 131.

: 131. Títulos: Copa del Rey 2012/2013; La Liga 2013/2014 y 2020/2021; Supercopa de España 2014; Europa League 2011/2012 y 2017/2018; Supercopa de la UEFA 2012 y 2018.

Impacto total: Atlético Madrid quiere a Enzo Fernández para juntarlo con Julián Álvarez

Un rumor que llega desde Europa sacude a la Selección Argentina y está vinculado con Atlético de Madrid. En las últimas horas, diversos portales españoles publicaron que el equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone pretende un préstamo de Enzo Fernández, quien perdió el puesto y no tiene continuidad en Chelsea de Inglaterra. El nuevo estratega, el italiano Enzo Maresca, no lo tiene demasiado en cuenta por ahora.

De acuerdo con algunos portales españoles, el ex Benfica y Defensa y Justicia está en la órbita del "Aleti" para la segunda mitad de la temporada a partir de enero del 2025. Sin embargo, los "Blues" no quieren cederlo ya que hace casi dos años le abonó 120 millones de euros al club portugués por su fichaje. El mediocampista de 23 años no pasa por su mejor momento en la entidad de Londres: perdió el lugar por sus últimos bajos rendimientos y tal vez desee cambiar de aire hasta por motivos familiares, ya que se acaba de separar de su esposa Valentina Cervantes, madre de sus hijos Olivia (4) y Benjamín (1).