Athletic Bilbao vs Sporting Lisboa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Champions

El duelo correspondiente a la fecha 8 de la Champions se jugará el próximo miércoles 28 de enero a las 17:00 (hora Argentina).
Así llegan Athletic Bilbao y Sporting Lisboa
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Champions
Athletic Bilbao derrotó por 3 a 2 a Atalanta en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 5 goles y ha convertido 6.
Últimos resultados de Sporting Lisboa en partidos de la Champions
Sporting Lisboa llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a PSG. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 6.
Horario Athletic Bilbao y Sporting Lisboa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas