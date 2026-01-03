Bournemouth vs Arsenal por Premier League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Arsenal, líder absoluto de la Premier League, visitará al Bournemouth este sábado en el Vitality Stadium con el objetivo de mantener su racha ganadora y consolidarse en lo más alto de la tabla. Los Gunners vienen de golear 4-1 al Aston Villa y atraviesan un momento extraordinario con seis victorias consecutivas, mientras que los Cherries no logran ganar hace diez partidos y buscan desesperadamente cortar esa mala racha ante uno de los equipos más en forma de Inglaterra.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Arsenal y Bournemouth, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Arsenal y Bournemouth?

El partido entre Arsenal y Bournemouth por la Premier League se jugará este sábado 3 de enero de 2026, a partir de las 14.30 (hora argentina) en el Vitality Stadium de Bournemouth. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Chris Kavanagh.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta llega a este compromiso tras protagonizar una goleada histórica en mitad de semana, cuando aplastó 4-1 al Aston Villa en el Emirates Stadium. Gabriel Magalhães, Martin Zubimendi, Leandro Trossard y Gabriel Jesus fueron los goleadores en un partido que marcó la sexta victoria consecutiva de los Gunners en todas las competiciones y la cuarta en línea en la Premier League. Este rendimiento les permitió cerrar 2025 con más puntos ganados que cualquier otro equipo de la liga inglesa, acumulando 83 unidades en el año calendario.

El Arsenal se presenta como el equipo más en forma de Inglaterra y ha demostrado una capacidad ofensiva demoledora en las últimas jornadas. Los de Arteta han encontrado el camino del gol en 12 de sus 13 partidos como visitantes esta temporada en todas las competiciones, siendo silenciados únicamente por el Liverpool en agosto. Esta fortaleza ofensiva será clave para intentar quebrar la resistencia de un Bournemouth que ha mostrado dificultades defensivas en su reciente racha negativa.

Sin embargo, hay una duda importante para el técnico español: la disponibilidad de Declan Rice, quien se perdió el duelo ante Villa por una lesión en la rodilla. A pesar de esto, Arteta expresó optimismo sobre la recuperación del mediocampista inglés y confía en poder contar con él para este encuentro. Mientras tanto, Gabriel Jesus se perfila para mantener su lugar en el once titular tras su actuación goleadora, y podría relegar al banco a Viktor Gyökeres, quien ha tenido un rendimiento irregular.

Por su parte, el Bournemouth llega a este partido atravesando el peor momento de su temporada. Los Cherries empataron 2-2 con el Chelsea en su último compromiso, un resultado que extendió su racha sin victorias a diez partidos consecutivos. Desde que vencieron al Nottingham Forest a finales de octubre, cuando parecían candidatos a pelear por puestos europeos, el equipo de Andoni Iraola ha cosechado cinco empates y cinco derrotas en la Premier League, lo que los ha hecho descender considerablemente en la tabla.

A pesar de esta mala racha, los locales se mantienen a nueve puntos de la zona de descenso, aunque la sequía goleadora en casa preocupa: apenas han anotado un gol en sus últimos tres partidos en el Vitality Stadium. Para empeorar las cosas, el equipo está a punto de perder a una de sus figuras más importantes, ya que Antoine Semenyo está muy cerca de fichar por el Manchester City. Sin embargo, Iraola confirmó que el ghanés estará disponible para este encuentro y podría despedirse de la afición con una actuación destacada.

El historial reciente entre ambos equipos favorece al Bournemouth, que logró un doblete histórico sobre el Arsenal en la temporada 2024-25, incluyendo una victoria por 2-0 en este mismo escenario. Esa fue la primera vez que los Cherries vencían a los Gunners en casa, rompiendo una racha en la que el Arsenal había marcado en ocho de sus nueve visitas previas al Vitality Stadium. Este antecedente le da esperanzas al equipo local, aunque el momento de forma de ambos conjuntos es radicalmente opuesto al de aquella ocasión.

Formaciones probables de Bournemouth y Arsenal

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, tiene varias dudas para confeccionar su once inicial. La principal incógnita es Declan Rice, quien sufrió una lesión en la rodilla que lo marginó del partido ante Aston Villa, aunque el entrenador español se mostró optimista sobre su recuperación. Gabriel Magalhães también generó preocupación tras sufrir calambres en el duelo de mitad de semana, pero se espera que esté en condiciones de jugar. Además, Cristhian Mosquera y Riccardo Calafiori necesitarán evaluaciones de último momento para determinar su disponibilidad.

Gabriel Jesus se ha ganado un lugar en el once titular tras su gol ante Villa, donde demostró en un minuto lo que Viktor Gyökeres no pudo hacer en 77. El brasileño debería formar dupla ofensiva con Leandro Trossard y Bukayo Saka, mientras que en el mediocampo Martin Ødegaard y Martin Zubimendi son fijos. Jurrien Timber, William Saliba y Myles Lewis-Skelly completarían la defensa por delante de David Raya, siempre y cuando Rice esté disponible para ocupar su posición habitual en el centro del campo.

Por el lado del Bournemouth, Andoni Iraola tiene confirmada la baja de varios jugadores por lesión. Ben Gannon-Doak (muslo), Veljko Milosavljevic (rodilla) y Tyler Adams (rodilla) están descartados para este compromiso. Además, Lewis Cook (cuello) y Ryan Christie (rodilla) son duda y necesitarán pasar evaluaciones médicas de última hora para determinar si podrán estar en el banco de suplentes o incluso en el once inicial.

La gran noticia para los Cherries es que Antoine Semenyo estará disponible pese a los rumores sobre su inminente traspaso al Manchester City. El ghanés ha sido una de las figuras del equipo esta temporada y Iraola confía en que pueda aportar su talento ofensivo una vez más. En el ataque, Evanilson sería el referente de área, acompañado por David Brooks y Justin Kluivert en las bandas. En la defensa, Kepa Arrizabalaga defenderá el arco, protegido por una línea de cuatro integrada por Adam Smith, Ibrahima Diakite, Marcos Senesi y Julien Truffert.

Probable formación de Bournemouth: Kepa Arrizabalaga; Adam Smith, Ibrahima Diakite, Marcos Senesi, Julien Truffert; Alex Scott, James Tavernier; David Brooks, Justin Kluivert, Antoine Semenyo; Evanilson.

Probable formación de Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly; Martin Ødegaard, Martin Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Leandro Trossard.

Bournemouth vs Arsenal: Ficha técnica