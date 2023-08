Las estrellas del fútbol se solidarizaron con Luciano Sánchez: desde Cristiano Ronaldo a Valverde

Facundo Sánchez recibió mensajes de afecto desde distintos lugares del mundo tras su impactante lesión.

Luciano Sánchez sufrió una lesión impactante lesión que generó conmoción no solo en el fútbol argentino. Las estrellas mundiales se solidarizaon con el jugador de Argentinos Juniors y le enviaron buenos augurios para su recuperación.

Luego de confirmarse la luxación de rodilla izquierda, que le demandará al jugador del "Bcho" entre 10 y 12 meses de recuperación, Marcelo, quien le produjo el daño de forma accidental, publicó un sentido mensaje en redes sociales. Pero no fue el único futbolista en manifestarse al respecto.

Las estrellas mundiales que se solidarizaron con Facundo Sánchez

"Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!", escribió el lateral brasileño en su perfil de Instagram.

En dicha publicación del exjugador del Real Madrid, hubo otros jugadores que dejaron mensajes de apoyo hacia Sánchez. Uno de ellos fue Cristiano Ronaldo, quein publicó un emoji con las manos juntas, en una clara referencia para pedir por su pronta recuperación.

En el mismo posteo, el uruguayo Federico Valverde escribió palabras para su excompañero y hacia el argentino: "Son cosas que pasan, hermano. Pronta recuperación para Luciano". Al igual que Cristiano, el brasileño Vinicius Júnior compartió el mismo emoji junto a una cara triste.

Cirstiano Ronaldo y Vinicius Júniors le dedicaron un mensaje a Facundo Sánchez.

Luciano Sánchez revivió el calvario que vivió tras la escalofriante lesión que sufrió

Luciano Sánchez, jugador de Argentinos Juniors que sufrió una impactante lesión en el duelo entre el "Bicho" y Fluminense por la Copa Libertadores habló horas después de lo sucedido. El lateral derecho del elenco de La Paternal salió del Sanatorio Finochietto luego de pasar la noche allí y los medios presentes lo entrevistaron para conocer su situación. Con agradecimientos para Marcelo, los dirigentes y sus compañeros, el futbolista no se guardó nada.

"Fue un mal momento al principio, tuve bastante dolor pero por suerte me pudieron corregir la rodilla ahí en el momento y eso me alivió mucho. La noche la pasé tranquilo, inmovilizado y sin dolor. Ahora vamos a casa, esperamos que se deshinche, después tenemos que hacer un par de estudios más y después la operación", aseguró Sánchez con respecto a lo que será su recuperación y cómo la afrontará.

Además, el hombre de Argentinos Juniors se refirió al futbolista que lo lesionó y le provocó una luxación de la rodilla izquierda: "Marcelo me escribió por Instagram, sé que fue sin intención y una jugada desafortunada. Me mandó un mensaje pidiendo disculpas, que se sentía mal y me buscó en el vestuario. Es un gesto que demuestra lo que es como jugador y como persona. Se lo dije ayer en persona y se lo digo también públicamente".

Por último, con respecto a su rehabilitación, el defensor esbozó: "Es tiempo, tener paciencia. Ya me ha pasado, no de la rodilla pero sí otras lesiones. Los chicos me hicieron saber el apoyo y el acompañamiento que van a estar. Quiero agradecerle a toda la gente que me ha escrito, se preocuparon un montón, tengo un montón de mensajes. Ocupé la batería del teléfono en hablar con la familia pero ya voy a contestar con el transcurso del tiempo. Te dan más fuerzas para afrontar lo que viene que no va a ser fácil. Me tocó a mí pasarla, ahora hay que afrontarlo de la mejor manera y paso a paso para lo que venga".