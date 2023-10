Dibu Martínez confirmó lo que todos imaginaban sobre Lionel Messi: "A seguir"

El arquero de la Selección Argentina se animó a contar lo que no muchos dicen sobre Lionel Messi. Y además reveló cuál es su ritual previo a los partidos.

El arquero del Aston Villa y la Selección Argentina, Dibu Martínez, habló sobre la relación que tiene con Lionel Messi y, sobre todo, dio su opinión sobre lo que significa el crack para el deporte nacional. Al respecto, el arquero recordó grandes momentos que vivió en la Copa del Mundo y, además, confirmó una información que era conocida sobre el rosarino.

El arquero argentino volvió a hablar de la relación que tiene con Lionel Messi y contó cómo vivió cada segundo de lo sucedido en el Mundial de Qatar. "Messi representa el espíritu del argentino familiero, que da todo por sus hijos y su mujer, que ama el fútbol y deja todo en la cancha. Es un ejemplo a seguir porque es el primer y único jugador en la historia en completar el fútbol terminando su carrera como un ídolo también como persona, y aunque nunca se lo digo él ya sabe que lo aprecio y lo defiendo siempre adentro de una cancha", expresó "Dibu" a la TV Pública.

Por otro lado, también sostuvo que él sabe lo que representa para los más chicos: "Los nenes me van a tener de ejemplo o van a tomar mucho de mí cuando sean grandes. Y mal o bien, a futuro Argentina va a tener muchos arqueros, porque a partir del Mundial volvió el amor por el arco". En ese sentido añadió: "Claro que por como soy, cuando juego siempre me pongo esa presión de tener que ser el que ayude a mis compañeros, como si fuera un padre detrás de ellos, que ante cualquier error está para socorrerlos. Por eso me preparo siempre a full, tanto dentro como fuera de la cancha".

Con respecto a las actividades "extra" que realiza Martínez individualizó que utiliza una aplicación de meditación "cuando me cuesta conciliar el sueño después de los partidos, y además de mis profesores de pilates y yoga y, como ya lo dije, mi psicólogo, cuento con un osteópata para atenderme la espalda y un masajista personal. Soy muy exigente conmigo mismo, pero así es como lo entiendo".

El divertido cruce entre dos jugadores de la Selección campeones del mundo

Dos futbolistas de la Selección Argentina tuvieron un picante y divertido cruce en las redes sociales luego de enfrentarse en el campo de juego. Es que uno de los dos se desempeña en un equipo que ganó por la mínima en la séptima fecha de la Premier League de Inglaterra y su compañero en la "Albiceleste" en el conjunto que perdió. El resultado, sumado al rol del árbitro en el mencionado cotejo, fueron motivos de polémica.

"Este equipo tiene gran espíritu, gran corazón. Siempre así, todos juntos", escribió Cristian "Cuti" Romero en un posteo de su cuenta de Instagram y rápidamente recibió el reclamo de Alexis Mac Allister. "Normal cuando jugás con 12", contestó el exhombre de Boca y Argentinos Juniors. Sin embargo, el "Cuti" no se quedó callado y retrucó: "A llorar a casa". Claro que, el mediocampista se refirió al trabajo de Simon Hopper como colegiado por cómo se dieron las cosas en el campo de juego.