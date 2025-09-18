Rosario Central vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Por la fecha 9 del Clausura, Talleres y Rosario Central se enfrentan el domingo 21 de septiembre desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.
Así llegan Rosario Central y Talleres
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura
Rosario Central terminó con un empate en 1 frente a Boca Juniors en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión y empató 3. Recibió 2 goles y sumó 3 a favor.
Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura
En la fecha pasada, Talleres finalizó con un empate 0-0 ante Tigre. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. No ha logrado vencer el arco rival y le han encajado 5 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 0 a 0.
El encuentro será supervisado por Luis Lobo Medina, el juez encargado.
Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 10: vs Gimnasia: 27 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 10: vs Sarmiento: 27 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Horario Rosario Central y Talleres, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas