Estudiantes vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

A partir de las 15:00 (hora Argentina) el próximo domingo 19 de octubre, Gimnasia visita a Estudiantes en el estadio el Tierra de Campeones, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura.

Así llegan Estudiantes y Gimnasia

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes llega con resultado de empate, 1-1, ante Belgrano. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

Gimnasia cayó derrotado 1 a 2 ante Talleres. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 3 goles y recibió 9.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 1.

Facundo Tello Figueroa es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura

Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura

Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Horario Estudiantes y Gimnasia, según país