Defensa y Justicia vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Defensa y Justicia recibirá a Platense, en el marco de la fecha 8 del Clausura, el próximo domingo 14 de septiembre a partir de las 20:00 (hora Argentina), en el estadio el Tito Tomaghello.
Así llegan Defensa y Justicia y Platense
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura
Defensa y Justicia viene de vencer a Belgrano con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 6.
Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura
Platense viene de perder contra Godoy Cruz por 1 a 3. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 3 y ganó 1. Marcó 4 goles y recibieron 5.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Defensa y Justicia con un marcador de 0-1.
Juan Pafundi será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 9: vs Estudiantes: 22 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Boca Juniors: 27 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 8: vs Defensa y Justicia: 14 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Lanús: 19 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs San Martín (SJ): 26 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Horario Defensa y Justicia y Platense, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas