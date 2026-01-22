Argentinos Juniors vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 1 del Apertura se jugará el próximo domingo 25 de enero a las 21:00 (hora Argentina).
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y firmaron un empate en 0.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El árbitro designado para el encuentro es Andrés Gariano.
Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 2: vs Estudiantes (RC): 29 de enero - 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Belgrano: 2 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Racing Club: 7 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs River Plate: 12 de febrero - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 2: vs Banfield: 29 de enero - 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Independiente Riv. (M): 3 de febrero - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Atlético Tucumán: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Huracán: 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Estudiantes: 20 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
Horario Argentinos Juniors y Sarmiento, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas